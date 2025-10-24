Состоялся релиз аркады Once Upon A KATAMARI

В Steam состоялся релиз новой части в эксцентричной японской серии — Once Upon A KATAMARI. Издателем проекта выступила компания Bandai Namco Entertainment, а разработкой занималась студия RENGAME.

По сюжету, Король Всего Космоса снова случайно уничтожил все звезды, и теперь его сыну, Принцу, предстоит восстановить небесные светила. На этот раз катастрофа произошла из-за неосторожного обращения с диковинным свитком, который отправил героев в путешествие сквозь время. Игрокам предстоит катать свой катамари — волшебный липкий шар — через различные эпохи, включая Юрский период, Ледниковый период и историческую Японию, собирая всевозможные предметы на своем пути.

Среди нововведений заявлены свежие игровые механики, например, магнит для притягивания объектов, а также широкие возможности для персонализации. Игроки смогут выбрать одного из 68 родственников Принца и настроить его внешность. Кроме того, в игре появился соревновательный онлайн-режим KatamariBall, рассчитанный на четырех человек.

Проект уже получил первые отзывы в Steam, которые на данный момент являются очень положительными. Пользователи отмечают верность духу классических частей, разнообразие локаций и качественный саундтрек. Стоит отметить, что игра не имеет поддержки русского языка.