ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Лихо Одноглазое Лето 2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
5.9 9 оценок

Разработчики отечественного хоррора "Лихо одноглазое" поделились новыми скриншотами и концепт-артами проекта

Lunersun
Новости

Студия Morteshka, подарившая нам приключенческую игру «Чёрная книга», поделилась свежими скриншотами и концепт-артами своего нового проекта — хоррора «Лихо одноглазое». Игра обещает погрузить игроков в мир славянских мифов и легенд, где граница между реальностью и потусторонним миром становится пугающе тонкой.

Сюжет «Лиха одноглазого» расскажет историю главного героя, которому предстоит отправиться на поиски таинственного существа, известного как Лихо. Но путь к разгадке этой тайны будет полон загадок и испытаний. Игрокам придётся исследовать жуткие локации, изучать древние артефакты и решать каверзные головоломки, чтобы продвинуться вперёд и раскрыть все секреты, скрытые в глубинах славянского фольклора.

Разработчики из Morteshka приняли смелое решение выполнить «Лихо одноглазое» в чёрно-белой гамме, что придаёт картинке особую мрачность и таинственность. А квадратный формат кадра в соотношении 4:3 ещё сильнее погружает в атмосферу старых, давно забытых сказаний и быличек.

+ ещё 1 картинка

На данный момент релиз «Лиха одноглазого» запланирован на лето 2025 года. У поклонников хорроров и славянской мифологии ещё достаточно времени, чтобы морально подготовиться к встрече с жуткими созданиями из народных преданий.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
GraF68ru

Демка была криповатая, мортешки годно работают со славянским фольклором.

2
Кей Овальд

Очень интересно что сделают. Они умеют за неимением графона выезжать на стиле, да и в сюжет.
Но с 4:3 это уже перебор. Нафига тогда у всех мониторы 16:9 и больше? Нужны будут моды, убивающие это.

0
211186

Лихо априори одноглазое по славянской мифологии. Человек двуногий, кошка четырехлапая , птица двукрылая…

0
ZAUSA

Это реклама? Если да, то почему комментарии можно оставлять?

-2
Brock_Harrison

щас бляха муха не 1924 год что бы чернобелое выпускать а 2024 год а значит должно быть цветное все.

-2
ZAUSA

Это типа такой стиль, типа арт-хаус и всё такое.

0
Brock_Harrison ZAUSA

и судя по жанру это визуальная новелла будет.

0
ZAUSA Brock_Harrison

Тем более упор на стиль.

2
Brock_Harrison ZAUSA

в это будут играть лишь супер дупер пупер фанатики жанра, обычному геймеру такое не нужно.

0