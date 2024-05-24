Разработчики отечественного хоррора "Лихо одноглазое" поделились новыми скриншотами и концепт-артами проекта

Студия Morteshka, подарившая нам приключенческую игру «Чёрная книга», поделилась свежими скриншотами и концепт-артами своего нового проекта — хоррора «Лихо одноглазое». Игра обещает погрузить игроков в мир славянских мифов и легенд, где граница между реальностью и потусторонним миром становится пугающе тонкой.
Сюжет «Лиха одноглазого» расскажет историю главного героя, которому предстоит отправиться на поиски таинственного существа, известного как Лихо. Но путь к разгадке этой тайны будет полон загадок и испытаний. Игрокам придётся исследовать жуткие локации, изучать древние артефакты и решать каверзные головоломки, чтобы продвинуться вперёд и раскрыть все секреты, скрытые в глубинах славянского фольклора.
Разработчики из Morteshka приняли смелое решение выполнить «Лихо одноглазое» в чёрно-белой гамме, что придаёт картинке особую мрачность и таинственность. А квадратный формат кадра в соотношении 4:3 ещё сильнее погружает в атмосферу старых, давно забытых сказаний и быличек.
На данный момент релиз «Лиха одноглазого» запланирован на лето 2025 года. У поклонников хорроров и славянской мифологии ещё достаточно времени, чтобы морально подготовиться к встрече с жуткими созданиями из народных преданий.
Демка была криповатая, мортешки годно работают со славянским фольклором.
Очень интересно что сделают. Они умеют за неимением графона выезжать на стиле, да и в сюжет.
Но с 4:3 это уже перебор. Нафига тогда у всех мониторы 16:9 и больше? Нужны будут моды, убивающие это.
Лихо априори одноглазое по славянской мифологии. Человек двуногий, кошка четырехлапая , птица двукрылая…
Это реклама? Если да, то почему комментарии можно оставлять?
щас бляха муха не 1924 год что бы чернобелое выпускать а 2024 год а значит должно быть цветное все.
Это типа такой стиль, типа арт-хаус и всё такое.
и судя по жанру это визуальная новелла будет.
Тем более упор на стиль.
в это будут играть лишь супер дупер пупер фанатики жанра, обычному геймеру такое не нужно.