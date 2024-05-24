Разработчики отечественного хоррора "Лихо одноглазое" поделились новыми скриншотами и концепт-артами проекта

Студия Morteshka, подарившая нам приключенческую игру «Чёрная книга», поделилась свежими скриншотами и концепт-артами своего нового проекта — хоррора «Лихо одноглазое». Игра обещает погрузить игроков в мир славянских мифов и легенд, где граница между реальностью и потусторонним миром становится пугающе тонкой.

Сюжет «Лиха одноглазого» расскажет историю главного героя, которому предстоит отправиться на поиски таинственного существа, известного как Лихо. Но путь к разгадке этой тайны будет полон загадок и испытаний. Игрокам придётся исследовать жуткие локации, изучать древние артефакты и решать каверзные головоломки, чтобы продвинуться вперёд и раскрыть все секреты, скрытые в глубинах славянского фольклора.

Разработчики из Morteshka приняли смелое решение выполнить «Лихо одноглазое» в чёрно-белой гамме, что придаёт картинке особую мрачность и таинственность. А квадратный формат кадра в соотношении 4:3 ещё сильнее погружает в атмосферу старых, давно забытых сказаний и быличек.

На данный момент релиз «Лиха одноглазого» запланирован на лето 2025 года. У поклонников хорроров и славянской мифологии ещё достаточно времени, чтобы морально подготовиться к встрече с жуткими созданиями из народных преданий.