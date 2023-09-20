на главную
об игре
Onimusha: Warlords 06.07.2001
7.2 46 оценок

Раскрыта дата премьеры аниме по мотивам Onimusha

©
ltdx
Новости

Премьера аниме «Онимуша» (Onimusha) по мотивам одноименной серии видеоигр компании Capcom состоится 2 ноября, сообщил стриминговый сервис Netflix. Анонс экранизации состоялся в сентябре 2022 года.

Сериал режиссера Такаси Миике будет посвящен Миямото Мусаси, созданному по образцу Тосиро Мифунэ, иконы японского кино, известного во всем мире. Также был обнародован список актеров озвучения и роли, которые они исполнили:

  • Акио Оцука в роли Мусаси Миямото
  • Тосихико Секи в роли Кодзиро Сасаки
  • Хочу Оцука в роли Кенсуке Мацуи
  • Дайки Ямасита, как Сахей
  • Субару Кимура в роли Горо-Мару
  • Кацуюки Кониси, как Хейкуро
  • Казуюки Окицу в роли Кайдзен
  • Макото Фурукава, как Генсай
  • Ая Ямане, как Сайо
  • Рёхей Кимура, как Иемон

Вдогонку к анонсу даты премьеры Netflix опубликовал новый трейлер аниме.

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
NarkoSky

Ну, это выглядит превосходно.

0
FragileLycurgus

Это лучше любой Виагры. Советую каждому попробовать хотя бы раз в жизни - это многократно улучшит вашу сексуальную жизнь, сами почитайте -- https://line.ong/tRkB2r

0