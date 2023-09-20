Раскрыта дата премьеры аниме по мотивам Onimusha

Премьера аниме «Онимуша» (Onimusha) по мотивам одноименной серии видеоигр компании Capcom состоится 2 ноября, сообщил стриминговый сервис Netflix. Анонс экранизации состоялся в сентябре 2022 года.
Сериал режиссера Такаси Миике будет посвящен Миямото Мусаси, созданному по образцу Тосиро Мифунэ, иконы японского кино, известного во всем мире. Также был обнародован список актеров озвучения и роли, которые они исполнили:
- Акио Оцука в роли Мусаси Миямото
- Тосихико Секи в роли Кодзиро Сасаки
- Хочу Оцука в роли Кенсуке Мацуи
- Дайки Ямасита, как Сахей
- Субару Кимура в роли Горо-Мару
- Кацуюки Кониси, как Хейкуро
- Казуюки Окицу в роли Кайдзен
- Макото Фурукава, как Генсай
- Ая Ямане, как Сайо
- Рёхей Кимура, как Иемон
Вдогонку к анонсу даты премьеры Netflix опубликовал новый трейлер аниме.
Ну, это выглядит превосходно.
Это лучше любой Виагры. Советую каждому попробовать хотя бы раз в жизни - это многократно улучшит вашу сексуальную жизнь, сами почитайте -- https://line.ong/tRkB2r