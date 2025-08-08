Трогательное приключение OPUS: Prism Peak выйдет осенью 2025 года

Приключенческая игра с глубоким сюжетом и несколькими концовками OPUS: Prism Peak готовится к выходу на Nintendo Switch и новую консоль Switch 2 этой осенью. Вместе с уже анонсированной версией для ПК (Steam) проект от издателя Shueisha Games и разработчика SIGONO впервые покажут на выставках Gamescom 2025 и PAX West 2025.

В игре вы берёте на себя роль уставшего фотожурналиста средних лет, который в поисках себя оказывается в загадочном эфирном горном мире, отделённом от реального. Вооружившись старым фотоаппаратом, вам предстоит исследовать это исчезающее царство духов, раскрывать его тайны и искать путь обратно домой.

Главная механика — фотографирование — отражает внимательное отношение героя к миру вокруг. Снимки помогают понять желания и истории духов, населяющих этот меланхоличный и волшебный мир. Особое значение имеет девочка-дух, которая сопровождает главного героя и помогает ему увидеть реальность под другим углом.

Сеттинг игры наполнен магическим реализом: мир постепенно исчезает, а духи животных берут на себя роль хранителей воспоминаний и связей прошлого. Ваши решения влияют на развитие отношений с духами и открывают разные концовки.

OPUS: Prism Peak — это история о принятии, отпускании и поиске себя через мистическую призму воспоминаний и фотографий. Новые версии для Switch и Switch 2 обещают сделать это приключение доступным для широкой аудитории этой осенью.