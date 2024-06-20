Анонсирован научно-фантастический шутер от третьего лица Otherskin

Издатель FDG Entertainment и разработчик Game Atelier анонсировали шутер от третьего лица Otherskin для PC (Steam). Игра выйдет в 4 квартале 2024 года.

Присоединяйтесь к Алекс в её рискованной одиночной миссии и раскройте загадки планеты Вандермайр в инновационном шутере от третьего лица. Поглощайте способности инопланетян, чтобы получить уникальные навыки в бою и передвижении.

Планета Вандермайр, родина вымершего вида "Магна", является источником постоянно растущей Порчи — угрозы всему живому во Вселенной. Алекс, под "счастливым" номером 13, одна из Космических Крестоносцев, готовых пожертвовать собой в смертельно опасных одиночных экспедициях на планетах. Организация "Исход" оснащает своих Крестоносцев уникальными высокотехнологичными костюмами с искусственным интеллектом, которые позволяют собрать как можно больше информации до того, как человек подпадет под влияние Порчи. С каждой высадкой ученые ищут способы увеличить время выживания и найти решение для сдерживания угрозы.