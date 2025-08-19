Otherskin выходит 2 сентября: шутер, где враги становятся твоим оружием

Издатель FDG Entertainment и студия Game Atelier объявили дату выхода «трансформирующего» шутера от третьего лица Otherskin. Игра появится на PC (Steam) 2 сентября по цене 29,99 $ / 28,99 €, а в день релиза будет действовать скидка 15 %.

Игрокам предстоит отправиться на планету Вандермир вместе с Алекс — «счастливчиком» № 13 из добровольцев Космических крестоносцев. Её миссия звучит просто, но смертельно опасно: собрать как можно больше данных о загадочной Коррупции, разрушающей всё живое во вселенной. Каждый участник операции «Исход» получает уникальный высокотехнологичный костюм с искусственным интеллектом, но даже он не гарантирует выживание — экспедиции на Вандермир почти всегда заканчиваются гибелью.

Главная особенность Otherskin — возможность трансформации. Сражаясь с пришельцами, Алекс может поглощать их морфы и тем самым открывать новые боевые приёмы, движения и способности, что делает каждую стычку уникальной. Система прогрессии также завязана на улучшении костюма: игрок сможет усиливать оружие, жизнеобеспечение и маневренность, а встроенный голос ИИ будет сопровождать героиню в пути.

Разработчики обещают динамичные перестрелки, где дальнобойное оружие органично сочетается с быстрым рукопашным боем, а простая система переключения позволяет легко комбинировать стили. Отдельное внимание уделено исследованию планеты: Вандермир встретит игроков множеством биомов — красивых и опасных одновременно.

Otherskin позиционируется как одиночный научно-фантастический боевик с упором на атмосферу, тактические бои и ощущение постоянной угрозы. Уже этой осенью игрокам предстоит проверить, удастся ли Алекс прожить дольше своих предшественников — и найти способ остановить Коррупцию.