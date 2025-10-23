Первые оценки The Outer Worlds 2

За шесть дней до глобального релиза зарубежные журналисты выкатили полноценные рецензии на ролевую игру The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment (Avowed, Fallout: New Vegas, Grounded).
RPG получила сдержанные отзывы прессы — 79 баллов на OpenCritic.
По словам обозревателей, The Outer Worlds 2 во многом получилась более масштабной и улучшенной по сравнению с оригиналом. Авторы сделали еще больший акцент на свободу выбора и действия игрока, расширив привычные ролевые механики.
Кроме того, журналисты похвалили исследование мира, а также боевую систему — оба аспекта значительно прокачали по сравнению с первой частью. Кроме того, к плюсам отнесли запоминающихся компаньонов, которые, впрочем, иногда кажутся однобокими.
В минусы критики записали «унылую атмосферу», скучных персонажей, а также однообразные фракции, не вызывающие никакой эмоциональной привязанности. Также пожурили побочные задания и некоторые сюжетные линии.
Оценки:
VGC — 3/5;
Push Square — 7/10;
TheSixthAxis — 7/10;
PlayStation Universe — 9/10;
TechRaptor — 7,5/10;
Stevivor — 8,5/10;
Dexerto — 3/5;
XboxEra — 9/10;
Xbox Achievements — 80%.
The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass. Игру выпустят с русскими субтитрами.
Ждём шедевр, раз исправили слабые стороны первой части.
Нямка для капрофагов 😁
Даже если журналисты так сдержаны, то по факту там еле на 5-6 баллов наберётся.
Главный релиз года для меня. Уже купил Premium Edition и жду послезавтра, чтобы ворваться!
Хорошо, что у кого-то есть интерес, на мой взгляд, в этом году почти ничего интересного не было, но в этом есть и плюс, все равно во все играть некогда.
Норм оценки, жду
Квинтэссенция игрожура. Скучно, уныло, однообразно - 9/10.
Шедевра не вышло как и оптимизации.
Нормально для ue5 и hw rt)
Ахаха, 40 попугаев на 4070. Это феил.
Кого вообщн волнует 5090? На народных 4060, 4070, 5060. Нету 60 в фул хд. Это феил.
С каких пор 79 баллов это сдержанно?
От обсидиан ничего не жду, они сами говорили, что будут 100 лет делать шляпу проходную за 70 баксов
Это говорили СЖВ секта, от этих разработчиков осталось одно название
Я надеюсь соевый Сойер цензуру на ники как в первой части не забыл прикрутить? Вайтмэн под запретом?
Оч слабые оценки(( Фракции так, для приличия?