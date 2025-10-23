ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 274 оценки

Первые оценки The Outer Worlds 2

TheSkoofLord TheSkoofLord

За шесть дней до глобального релиза зарубежные журналисты выкатили полноценные рецензии на ролевую игру The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment (Avowed, Fallout: New Vegas, Grounded).

RPG получила сдержанные отзывы прессы — 79 баллов на OpenCritic.

По словам обозревателей, The Outer Worlds 2 во многом получилась более масштабной и улучшенной по сравнению с оригиналом. Авторы сделали еще больший акцент на свободу выбора и действия игрока, расширив привычные ролевые механики.

Кроме того, журналисты похвалили исследование мира, а также боевую систему — оба аспекта значительно прокачали по сравнению с первой частью. Кроме того, к плюсам отнесли запоминающихся компаньонов, которые, впрочем, иногда кажутся однобокими.

В минусы критики записали «унылую атмосферу», скучных персонажей, а также однообразные фракции, не вызывающие никакой эмоциональной привязанности. Также пожурили побочные задания и некоторые сюжетные линии.

Оценки:

VGC — 3/5;

Push Square — 7/10;

TheSixthAxis — 7/10;

PlayStation Universe — 9/10;

TechRaptor — 7,5/10;

Stevivor — 8,5/10;

Dexerto — 3/5;

XboxEra — 9/10;

Xbox Achievements — 80%.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass. Игру выпустят с русскими субтитрами.

The Dark Side

Ждём шедевр, раз исправили слабые стороны первой части.

23
The Path to Yourself

Нямка для капрофагов 😁

7
Кей Овальд

Даже если журналисты так сдержаны, то по факту там еле на 5-6 баллов наберётся.

21
endg

Главный релиз года для меня. Уже купил Premium Edition и жду послезавтра, чтобы ворваться!

20
Kenn1y

Хорошо, что у кого-то есть интерес, на мой взгляд, в этом году почти ничего интересного не было, но в этом есть и плюс, все равно во все играть некогда.

6
Константин335

Норм оценки, жду

17
DishonestLythronax
В минусы критики записали «унылую атмосферу», скучных персонажей, а также однообразные фракции, не вызывающие никакой эмоциональной привязанности. Также пожурили побочные задания и некоторые сюжетные линии.
отзывы прессы — 79 баллов

Квинтэссенция игрожура. Скучно, уныло, однообразно - 9/10.

14
kotasha

Шедевра не вышло как и оптимизации.

12
Listoman

Нормально для ue5 и hw rt)

3
Raphtallia

Ахаха, 40 попугаев на 4070. Это феил.

8
Raphtallia Listoman

Кого вообщн волнует 5090? На народных 4060, 4070, 5060. Нету 60 в фул хд. Это феил.

8
DimaSmoke

С каких пор 79 баллов это сдержанно?

5
vvvjust

От обсидиан ничего не жду, они сами говорили, что будут 100 лет делать шляпу проходную за 70 баксов

3
The Path to Yourself

Это говорили СЖВ секта, от этих разработчиков осталось одно название

1
Даздрасен Дыклоп

Я надеюсь соевый Сойер цензуру на ники как в первой части не забыл прикрутить? Вайтмэн под запретом?

3
bohdan2015

Оч слабые оценки(( Фракции так, для приличия?

2
