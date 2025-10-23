Первые оценки The Outer Worlds 2

За шесть дней до глобального релиза зарубежные журналисты выкатили полноценные рецензии на ролевую игру The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment (Avowed, Fallout: New Vegas, Grounded).

RPG получила сдержанные отзывы прессы — 79 баллов на OpenCritic.



По словам обозревателей, The Outer Worlds 2 во многом получилась более масштабной и улучшенной по сравнению с оригиналом. Авторы сделали еще больший акцент на свободу выбора и действия игрока, расширив привычные ролевые механики.



Кроме того, журналисты похвалили исследование мира, а также боевую систему — оба аспекта значительно прокачали по сравнению с первой частью. Кроме того, к плюсам отнесли запоминающихся компаньонов, которые, впрочем, иногда кажутся однобокими.



В минусы критики записали «унылую атмосферу», скучных персонажей, а также однообразные фракции, не вызывающие никакой эмоциональной привязанности. Также пожурили побочные задания и некоторые сюжетные линии.

Оценки:



VGC — 3/5;



Push Square — 7/10;



TheSixthAxis — 7/10;



PlayStation Universe — 9/10;



TechRaptor — 7,5/10;



Stevivor — 8,5/10;



Dexerto — 3/5;



XboxEra — 9/10;



Xbox Achievements — 80%.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Game Pass. Игру выпустят с русскими субтитрами.