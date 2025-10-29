Состоялся общедоступный релиз The Outer Worlds 2

Спустя чуть больше пяти лет путешествие к далёким планетам продолжается. Сегодня состоялся общедоступный релиз сиквела The Outer Worlds под названием The Outer Worlds 2 на ПК, PS5 и Xbox Series. Это однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра, разработанная Obsidian Entertainment, создателями Fallout: New Vegas.
Игра представляет собой сочетание юмористической научной фантастики, ролевой игры и социальной сатиры, созданное на движке Unreal Engine 5, с улучшенной графикой и анимацией. Действие Outer Worlds 2 происходит в совершенно новой системе под названием Аркадия, вдали от известных колоний. В игре особое внимание уделяется выбору игрока, повествованию и напарникам.
ну пока что лучшая игра 2025
это Doom Dark Ages
А что там лчшего для 25 года, пустой мертвый мир или статичные неписи и просто тела, гениальный сюжет с увлекательными побочками или текст в котором на 90% вода и который хочется скипнуть, пустые городки, дома по которым бегаешь и зачищаешь лут все их предназначение, возможно стрельба еще норм но это Не отсылает игру на лучшую ни как, незаурядное продолжение первой части, которая была на много интереснее этой( обе эталон унылости)
Пока что лучшая игра 2025 - это Кингдом Кам 2...
Сейчас 7,975 игроков в Стиме. 6 лет разработки на никому ненужный сиквел. Fallout: New Vegas 2 собрал бы 200к онлайна, как минимум. Когда уже уволят Фила и его подружку Сару, они же ничего не соображают. Ninja Gaiden 4 еще один наглядный пример скудоумия. Сделайте вы соулслайк в мире Ninja Gaiden, и будет вам "капуста", а не пустые карманы.
Согласен, а мне даже интересно, почему на фоне старта сериала никто не захотел сделать не то что бы продолжение в серии фоллаут, хотя уже пора, а какие-нибудь ремейки старых частей. Сейчас бы разлетались как горячие пирожки. Куда смотрит руководство непонятно и на фоне выстрелившего сериала уже можно хоть что-то сделать во франшизе фоллаут, а не скинчики в 76 рисовать к сериалу. Самое обидное, что люди играют в него большинстве случаев, ожидая новые части, и что ничего нового нет. Эти обновления, конечно, нормальные, но уже давно все хотят новую часть и на новом движке. Я в 76 тоже кучу времени наиграл, 1800 часов примерно, но от новых частей или ремейков не отказался бы.
Это же знаменитый маркетинг майкрософт. Никто его не видит, а он есть.
Дак делают ремейк тройки. Уже много лет.
Он на сл день почле первого релиза для меня состаялся, заипался качать его ,раздачи мало было ,почти целый день качал этот кал без оптимизации))
Говорят игра стерильная как и абоба. Интересностей минимум, карта полупустая. Это правда?
нет, тебя обманули
Играю с 25 го числа. Если ты играл в предыдущую, то тебе понравится. А если ты на слухи ориентируешся, то лучше не играй.
Ну, ждём полноценный релиз в каком-нибудь дополненном издании.
А вот первую я даже перепройду.
Первая сотня тысяч есть продаж. Кошельки-то нам подчистят Obsidian; своим GOTY-проектом!
Как рпг игра хорошая, но в неё физически неприятно играть из-за корявости всего и совершенно ублюдского дизайна вообще всего.
как вижу эту презентацию сеттинга, ввиде терминала с лунным ликом, пускаю дальше по ручью эту херабору
Кто поиграл, скажите, стоит ли залетать, если первая часть в целом понравилась, но так, на 7/10 максимум и к последней трети сюжета успела уже сильно так наскучить, даже несмотря на то, что особо длинной ее не назвать?