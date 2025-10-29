Состоялся общедоступный релиз The Outer Worlds 2

Спустя чуть больше пяти лет путешествие к далёким планетам продолжается. Сегодня состоялся общедоступный релиз сиквела The Outer Worlds под названием The Outer Worlds 2 на ПК, PS5 и Xbox Series. Это однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра, разработанная Obsidian Entertainment, создателями Fallout: New Vegas.

Игра представляет собой сочетание юмористической научной фантастики, ролевой игры и социальной сатиры, созданное на движке Unreal Engine 5, с улучшенной графикой и анимацией. Действие Outer Worlds 2 происходит в совершенно новой системе под названием Аркадия, вдали от известных колоний. В игре особое внимание уделяется выбору игрока, повествованию и напарникам.