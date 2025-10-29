ЧАТ ИГРЫ
The Outer Worlds 2 29.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика
6.9 379 оценок

Состоялся общедоступный релиз The Outer Worlds 2

monk70 monk70

Спустя чуть больше пяти лет путешествие к далёким планетам продолжается. Сегодня состоялся общедоступный релиз сиквела The Outer Worlds под названием The Outer Worlds 2 на ПК, PS5 и Xbox Series. Это однопользовательская научно-фантастическая ролевая игра, разработанная Obsidian Entertainment, создателями Fallout: New Vegas.

Игра представляет собой сочетание юмористической научной фантастики, ролевой игры и социальной сатиры, созданное на движке Unreal Engine 5, с улучшенной графикой и анимацией. Действие Outer Worlds 2 происходит в совершенно новой системе под названием Аркадия, вдали от известных колоний. В игре особое внимание уделяется выбору игрока, повествованию и напарникам.

Комментарии:  32
AlexKondr007

ну пока что лучшая игра 2025

Great-heartedElio

это Doom Dark Ages

Goodvini

А что там лчшего для 25 года, пустой мертвый мир или статичные неписи и просто тела, гениальный сюжет с увлекательными побочками или текст в котором на 90% вода и который хочется скипнуть, пустые городки, дома по которым бегаешь и зачищаешь лут все их предназначение, возможно стрельба еще норм но это Не отсылает игру на лучшую ни как, незаурядное продолжение первой части, которая была на много интереснее этой( обе эталон унылости)

PanKotovsky

Пока что лучшая игра 2025 - это Кингдом Кам 2...

DemandingRufus

Сейчас 7,975 игроков в Стиме. 6 лет разработки на никому ненужный сиквел. Fallout: New Vegas 2 собрал бы 200к онлайна, как минимум. Когда уже уволят Фила и его подружку Сару, они же ничего не соображают. Ninja Gaiden 4 еще один наглядный пример скудоумия. Сделайте вы соулслайк в мире Ninja Gaiden, и будет вам "капуста", а не пустые карманы.

Din Printer

Согласен, а мне даже интересно, почему на фоне старта сериала никто не захотел сделать не то что бы продолжение в серии фоллаут, хотя уже пора, а какие-нибудь ремейки старых частей. Сейчас бы разлетались как горячие пирожки. Куда смотрит руководство непонятно и на фоне выстрелившего сериала уже можно хоть что-то сделать во франшизе фоллаут, а не скинчики в 76 рисовать к сериалу. Самое обидное, что люди играют в него большинстве случаев, ожидая новые части, и что ничего нового нет. Эти обновления, конечно, нормальные, но уже давно все хотят новую часть и на новом движке. Я в 76 тоже кучу времени наиграл, 1800 часов примерно, но от новых частей или ремейков не отказался бы.

Ziyter7 Din Printer

Это же знаменитый маркетинг майкрософт. Никто его не видит, а он есть.

0ncnjqybr Din Printer

Дак делают ремейк тройки. Уже много лет.

ЧикаПанаЧикаТана

Он на сл день почле первого релиза для меня состаялся, заипался качать его ,раздачи мало было ,почти целый день качал этот кал без оптимизации))

Raphtallia

Говорят игра стерильная как и абоба. Интересностей минимум, карта полупустая. Это правда?

AToMix777 Raphtallia

нет, тебя обманули

Ulfson Raphtallia

Играю с 25 го числа. Если ты играл в предыдущую, то тебе понравится. А если ты на слухи ориентируешся, то лучше не играй.

Кей Овальд

Ну, ждём полноценный релиз в каком-нибудь дополненном издании.
А вот первую я даже перепройду.

Алексий Бяконт

Первая сотня тысяч есть продаж. Кошельки-то нам подчистят Obsidian; своим GOTY-проектом!

Dark1994

Как рпг игра хорошая, но в неё физически неприятно играть из-за корявости всего и совершенно ублюдского дизайна вообще всего.

Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

Velander

как вижу эту презентацию сеттинга, ввиде терминала с лунным ликом, пускаю дальше по ручью эту херабору

CrucialOrsonius

Кто поиграл, скажите, стоит ли залетать, если первая часть в целом понравилась, но так, на 7/10 максимум и к последней трети сюжета успела уже сильно так наскучить, даже несмотря на то, что особо длинной ее не назвать?