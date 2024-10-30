СМИ: По знаменитой хоррор-игре Outlast снимут фильм

Lionsgate и Red Barrels, по сообщениям портала Bloody Disgusting, работают над киноадаптацию культового хоррор-франчайза Outlast. В проекте задействованы ключевые фигуры хоррор-индустрии, включая продюсера Роя Ли («Оно», «Варвар»), который обещает перенести на большой экран те же атмосферные ужасы, что сделали Outlast популярной у 37 миллионов игроков. Сценарий напишет Джей Ти Петти, тесно связанный с разработкой сюжетов для самих игр.

С момента выхода первой части в 2012 году Outlast успела утвердиться как один из эталонов жанра психологического хоррора, а недавняя игра The Outlast Trials расширила франшизу на многопользовательский опыт. В играх серии игроки сталкиваются с коррумпированными институтами, ставящими людей в условия психологического и физического кошмара. Эти мрачные темы лягут в основу фильма, который Lionsgate планирует создать с особым вниманием к глубине и погружению, характерным для оригинала.