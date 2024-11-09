В сети обнаружили геймплейные кадры прототипа Outlast

В Интернете появились кадры из, по-видимому, прототипной сборки психологической игры ужасов от первого лица на выживание от Red Barrels, Outlast.
Похоже, что появление слитых кадров прототипа Outlast связано со взломом разработчика Red Barrels в прошлом месяце, в ходе которого было украдено 1,8 ТБ данных, а также исходного кода и других файлов.
За исключением некоторых заметных отличий, приведенные выше кадры прототипа Outlast в остальном похожи на финальную версию игры. Изменения по сравнению с финальной сборкой включают дизайн Криса Уокера, пользовательский интерфейс камеры, анимацию бега для пациентов в тюрьме, анимацию бега Майлза, схему карты канализации, наличие 20 батарей вместо 10 и необходимость установки четырех батарей для камеры.
первой части, всегда хотелось чтобы главный герой за место своей камеры, взял бы какую-нибудь палку и пошел отбиваться на выход)
Во 2 части тоже хотелось дать пи zдюлей бабке
Отличий и не заметил бы если бы не прочитал описание
герой терпила 1 и 2 части
Для непонятливых открываю планету: такова задумка
получать люлей от бамжей вау гениально прямо
Ужасный плеер. Неужели нет нормальной, адекватной и хорошо работающей альтернативы ему?
Помню на просторах интернета была демка 1 части, играл в нее еще в 2012-13 году, и вот хотел вновь поиграть освежить воспоминания, но по каким то случаям она исчезла с просторов интернета. нигде не могу ее найти, а там было измененная стартовая локация. где надо от Криса Уокера в подвале убегать, если кто может дать хоть какие то намеки на эту демоверсию буду очень благодарен