В сети обнаружили геймплейные кадры прототипа Outlast

В Интернете появились кадры из, по-видимому, прототипной сборки психологической игры ужасов от первого лица на выживание от Red Barrels, Outlast.

Похоже, что появление слитых кадров прототипа Outlast связано со взломом разработчика Red Barrels в прошлом месяце, в ходе которого было украдено 1,8 ТБ данных, а также исходного кода и других файлов.

За исключением некоторых заметных отличий, приведенные выше кадры прототипа Outlast в остальном похожи на финальную версию игры. Изменения по сравнению с финальной сборкой включают дизайн Криса Уокера, пользовательский интерфейс камеры, анимацию бега для пациентов в тюрьме, анимацию бега Майлза, схему карты канализации, наличие 20 батарей вместо 10 и необходимость установки четырех батарей для камеры.