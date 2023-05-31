Игрок в Roblox воссоздал начальную локацию из Outlast II ©

Игрок под ником lbxen воссоздал до мелочей первую локацию школы из Outlast II.

Для Robloxа графика выглядит довольно не плохо, тем более всё это было сделано одним человеком.

Единственная проблема в плане визуала - это освещение. В некоторых местах добавлены источники света, но при этом, нет объектов, которые этот свет должны излучать.

Также здесь присутствует Отец Лутермилх, который исчезает, даже не дойдя до конца коридора (я его не смог заснять).

В конце коридора захлопываются двери. Если повернуться то можно увидеть Джессику и блок, который перекрасили в цвет крови и увеличили прозрачность.

У автора есть ещё несколько карт по игре Outlast II.