Студия-разработчик Red Barrel сообщила, что продажи The Outlast Trials превысили 1,5 миллиона копий. Поводом послужил официальный пресс-релиз с анонсом праздничного обновления, вводящего в игру различный контент на рождественскую тематику.
В тексте релиза можно прочитать: "Запущенная в раннем доступе на ПК в мае 2023 года, The Outlast Trials имела феноменальный успех, было продано более 1,5 миллиона копий по всему миру".
Недавно была подтверждена дата 5 марта 2024 года для финальной версии игры, которая будет доступна на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.
Игра рассказывает о людях, нанятых в качестве подопытных кроликов Корпорации Меркофф, которая тестирует передовые методы промывания мозгов и контроля над разумом. По сути, это соревнование на выживание, в котором можно участвовать в одиночку или в командах из двух, трех или четырех игроков.