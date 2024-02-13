Разработчик Red Barrels объявил о том, что его кооперативная хоррор-игра The Outlast Trials отправилась на золото. Таким образом, игра точно покинет ранний доступ 5 марта. Версия игры для ПК была доступна через ранниий доступ Steam с мая 2023 года.

Студия сообщила об этом в сообщении на сайте X (бывший Twitter), где поблагодарила консольных фанатов игры за то, что они терпеливо ждали ее выхода. В настоящее время Outlast Trials доступна для предварительного заказа в цифровых магазинах обеих консолей.

Игра The Outlast Trials, изначально вышедшая на PC в режиме раннего доступа, получила множество обновлений - от дополнительного контента до ограниченного по времени сезонного контента, посвященного различным фестивалям и праздникам. Окончательная дата выхода игры была объявлена еще в декабре, вместе с анонсом версий для PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Outlast Trials пользовалась большим успехом в Steam: за первую неделю было продано более 500 000 копий.