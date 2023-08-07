Авторы Outpost: Infinity Siege извинились за задержку фантастического шутера с элементами стратегии ©

Outpost: Infinity Siege произвела хорошее впечатление во время первой демонстрации. Игра, представленная как сплав шутера, Tower Defense и RTS, к сожалению, не поступит в продажу в намеченный срок.

Outpost: Infinity Siege должна была выйти на рынок ПК в III квартале 2023 года. Теперь мы знаем, что это устаревшая информация. Авторы игры объявили, что не успеют выпустить Outpost в этом году. Игра выйдет только в феврале 2024 года.

В качестве утешения после этой новости мы получили новый трейлер Outpost: Infinity Siege. Трейлер демонстрирует сюжетные аспекты этой научно-фантастической истории. В ролике также показан геймплей, разделенный на части прямо из FPP-шутера и игры в жанре tower defence. В Outpost вы сначала строите базу, а затем должны лично защищать ее, как в шутере, стреляя из различных орудий по наступающим врагам. Будем надеяться, что геймплей окажется хорошо продуманным и реализованным.

В следующем видеоролике мы можем послушать интервью с разработчиками Outpost: Infinity Siege, в котором разработчики извиняются перед игроками за задержку.