Фантастический шутер Outpost: Infinity Siege получил официальную дату выхода на ПК

Outpost: Infinity Siege получила официальную дату выхода на PC, о которой Team Ranger и Lightning Games сообщили в трейлере: игра, сочетающая в себе механику FPS и элементы стратегии, будет доступна с 26 марта.

Как вы помните, Outpost: Infinity Siege была показана в апреле прошлого года, вызвав большое любопытство именно из-за своего своеобразного смешанного геймплея, сочетающего шутер, RPG, tower defence и строительство базы.

Играя в одиночку или в кооперативе с друзьями, мы сможем развивать свой форпост, совершенствовать технологии и создавать новые устройства, включая мощные пилотируемые мехи. А затем мы сможем применить эти элементы в неистовых перестрелках от первого лица, используя богатый арсенал, чтобы одолеть полчища все более многочисленных и опасных врагов.