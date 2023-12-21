Ролевая игра Outward - Definitive Edition выйдет на Nintendo Switch в 2024 году

Outward, фэнтезийная ролевая игра с открытым миром, разработанная Nine Dots Studio, выйдет на Nintendo Switch в 2024 году. Релиз на Switch станет кульминацией нескольких месяцев напряженной работы между Nine Dots Studio и Sneaky Box, которых разработчик привлек к работе по портированию игры.

«Выход Outward на Switch всегда был для нас мечтой», — сказал Гийом Буше-Видаль, генеральный директор и креативный директор Nine Dots Studio. «Честно говоря, у меня были сомнения, что версия для Switch вообще возможна».

Буше-Видаль указал на технические ограничения, подпитывающие его сомнения.

«Outward — это большая игра, созданная в таком странном контексте и имеющая некоторые очень специфические технические ограничения. Команда Sneaky Box действительно вытащила кролика из шляпы с этим портом. Я рад, что появится еще один способ играть в нашу игру, и с такими устройствами, как Steam Deck и Nintendo Switch, это вполне уместно. наша игра теперь удобна для путешествий».

Outward — это ролевая игра, действие которой разворачивается в мире Аураи, где вы берете на себя роль обычного искателя приключений, защищающегося от угрожающих существ, выдерживающего опасные условия окружающей среды и поддерживающего здоровье и гидратацию. Ваше путешествие проведет вас через города и опасные скрытые подземелья, кишащие грозными врагами, по дикой дикой местности.

Definitive Edition содержит базовую игру, а также два DLC: «Три брата» и «Сороборейцы».

Языки: озвучка: английский, французский и немецкий. Текст: английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, китайский (упрощенное письмо), японский, корейский, польский, португальский, русский и турецкий.