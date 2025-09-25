Разработчики Outward 2 поделились новыми материалами и открыли запись на тестирование

Разработчики опубликовали новые концепт-арты и скриншоты, а также обновили страницу проекта в Steam, где все желающие могут добавить игру в свой список желаемого.

Кроме того, стало известно, что 28 сентября в рамках PC Gaming Show на Tokyo Game Show состоится презентация игры. Ожидается показ нового трейлера. За трансляцией можно будет следить как на самом мероприятии, так и на официальном Twitch канале разработчиков.

Самой важной новостью стал старт регистрации на предстоящий этап игрового тестирования. Подать заявку можно через Steam, нажав на кнопку Запросить доступ, или на официальном сайте игры, чтобы получить шанс на ранний доступ.

Outward 2 продолжает идеи оригинала и позиционируется как симулятор авантюриста в суровом фэнтезийном мире Аурай. Игрок — не избранный, а обычный человек, для которого голод, жажда, болезни и погодные условия так же опасны, как и монстры. Разработчики обещают улучшенную боевую систему, требующую тактического подхода, а не скорости реакции. Как и в первой части, в игре будет кооперативный режим, доступный как по сети, так и в формате разделенного экрана.