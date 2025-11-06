A24 и Netflix готовят кулинарное шоу по мотивам игры Overcooked

Этот кроссовер способен разлучать семьи. Издание Deadline сообщает, что Netflix и A24 объединили силы для работы над кулинарным реалити-шоу по мотивам серии игр Overcooked. Для киностудии, подарившей миру плеяду выдающихся авторских фильмов, это будет первый заход на стезю реалити-телевидения.

В геймерской среде кулинарный симулятор Overcooked пользуется популярностью как напряжённая кооперативная игра, превращающая дружеские онлайн-посиделки в гастрономический хаос, сравнимый с самыми жаркими эпизодами сериала «Медведь». Пока сложно себе представить, как студии планируют адаптировать мультяшный мир игры под формат реалити-шоу, однако можно предположить, что главной чертой этого кулинарного зрелища станут командные задания на скорость.

В последний год A24 взяла неожиданный курс на крупномасштабные экранизации видеоигр. Сейчас у студии находятся в работе фильм по фэнтезийной PRG Elden Ring (под режиссурой Алекса Гарленда), а также вольный полнометражный спин-офф к Death Stranding Хидео Кодзимы (под режиссурой Майкла Сарноски).