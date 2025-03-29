Дочь Илона Маска подтвердила ужасные навыки предпринимателя в играх

Дочь предпринимателя и миллиардера Илона Маска, Вивиан Уилсон, рассказала об игре отца в популярный шутер Overwatch.
Информацию об этом девушка сообщила стримеру Хасану HasanAbi Пайкеру во время трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch.
Навыки Маска в игре оказались такими же ужасными, как и в Path of Exile 2. Предприниматель постоянно рассчитывал на помощь своих детей и брал их с собой в ранговые матчи. Уилсон отметила, что считает попытки Маска казаться «крутым геймером» крайне раздражающими и постыдными.
В январе предприниматель в разговоре с блогером под ником NikoWrex признал использование услуг бустеров для прокачки аккаунтов в Path of Exile 2 и Diablo 4. Маска начали подозревать в декабре 2024 года. Тогда было раскрыто, что учётная запись Илона в Path of Exile 2 была создана на гонконгском сервере.
Ранее Маск в социальных сетях раскритиковал приключенческий экшен Assassin's Creed: Shadows из-за участия стримера Хасана Пайкера.
Сын же, ставший лгбтшником . После этого маск перестал поддерживать демов
В семье не без урода. Не сын а дочь с пришитой звездой. Ждем когда кто нибудь станет ударным вертолетом.
дочь с другой фамилией. Есть сомнения что это его дочь
Вы свой тезис в полной мере подтверждаете подобного рода комментарием
Ты несогласен что оно урод? Может ты из этой же когорты трансформеров содомитов?
Приведи мне аргументы что это нормальный, здоровый человек.
Верить спятившему парню который отрезал себе причандалы, или его отцу, который со всей этой гадостью борется? Ну офигенно сложный выбор.
лапша-идеология?
Про Тау Техно Механикус ты не слышал?)
При чем туту навыки игры , главное чтобы интересно было
так он выежывался что весь из себя крутой геймер. Типа идеальный во всем - плейбой, миллиардер, крутой геймер. А оказалось что как геймер он - отстойное днище, еще и лгун с комплексом неполноценности.
Фанаты Илонки как всегда - божья роса.
просто они думают, что это не роса, а топливо из Фэлкон 9
Отец пытался провести время с детьми, поиграть с ними в их игру и зажечь интерес к соревнованию, а теперь его сын над ржет и публично унижает. Мда.
Мне бы отца который хотел бы проводить время со мной.
Ему срать на своих детей. Одно то как он их называет чего стоит. + в политике еще прикрывается ими. Не удивительно что его дети его ненавидят.
Это у них 0мериканская забава, стучать на родных. Сынок сдал АНБшникам папашу который митинговал у капитолия за Трапа. Папане впаяли тюремный срок, пришел к власти Трап амнестировал его. При выходе Батяня заявил что пристрелит ублюдка. Теперь сынок прикупив волыну ныкается от папашки, ждя мести))))
Разве Хасан не какая то мерзкая личность, которая поддерживает Палестину?
А отец считает попытки своего сына сыграть в девочку крайне раздражающими и постыдными, и чё теперь? Ладно Маск - аутист, с ментально особенного взятки гладки. А дети психикой в него пошли, что ли? Так сложно подыграть бате в танчики и позволить чувствовать себя крутышом-геймером? Да хоть бы и с читами играл, как миллионы других, но выросшему ребенку пора жить свою жизнь, а не набивать себе популярность за счет тру-стори о родственниках - он же наверняка осознает, что если бы не отец, то сам по себе он был бы никому не интересен. Помнится, был такой принц Гарри, тоже постоянно ныл, какой папа никчемный, а бабушка плохая, даже книгу выпустил. Очень быстро всем надоел.
Думаю папка не так сильно переживает за это. Он как бы полёты на Марс готовит, ему не до игр.
XD Ага. Так же как Гейб разрабатывает игры, а Боб Айгер снимает кино и мультики:)))
Этот хрен владеет теми кто это делает. Он покупатель, продавец, спекулянт, плейбой, филантроп - кто угодно, но не тот кто что-то может "готовить". Этот дурень даже семейство своё к нормальному семейному досугу приготовить не может.
подтверждаю.
С подключением. Если бы ему надо было готовить полёты - он бы этим и занимался, а не потугами в политику и популистскими заявлениями, одно из которых, что он мамин хардкорщик.
Завидуешь? Да ладно, не завидуй) Не всем же быть типичными работягами)))
Завидую, что он как тупой просирает весь потенциал? Да, очень завидую.
Очень интересно в скобочках нет.
Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь...
выписана из наследства
ничо, своей новой пздой и очком себе на хлеб заработает . Щас много любителей трансов помоложе, еще и белых.
шаришь за эту тему?)
Кто-то за тысячи километров от меня, не умеет играть в игры, ужас! Как мне теперь с этим жить?
Олег подтвердил, что Игнат плохо на него смотрит
это психически больной человек, его мнение равно нулю.
В вот это превратили форум пегача такими новостями,только на игровую тематику.
Так контингент тут схожий, вот и всё.
Какая интересная новость, на этом сайте без нее никак... Лукашенко А.Г. абсолютно не умеет играть в КС2.
У него есть ещё и дочь?
у него 13 детей
Да ну нах.
Долго ты в танке спал, товарищ.
В танке спать опасно. И возле танка в радиусе 2 км тоже опасно. Это так, для общего развития.
а это не дочь даже, это оно! Почитай если интересно про это существо.
Ясно.
Хлебушек, Маск развивает космическую индустрию
Так о в ревности в космо сим играет и в полнее не плохо.
Она не его дочь....а дочь Павлика Морозова..
Simple Jack как всегда провоцирует людей... нечего нового.
Ахах, спалила батю) Вот теперь он лишит ее наследства за предательство
типичная инфа про илонку
сначала
а потом
Папка рак, каждый бред которого постят новостники в проталкивании своих жалких потуг в хейте контор типа юбиков.