Дочь Илона Маска подтвердила ужасные навыки предпринимателя в играх

Дочь предпринимателя и миллиардера Илона Маска, Вивиан Уилсон, рассказала об игре отца в популярный шутер Overwatch.

Информацию об этом девушка сообщила стримеру Хасану HasanAbi Пайкеру во время трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch.

Навыки Маска в игре оказались такими же ужасными, как и в Path of Exile 2. Предприниматель постоянно рассчитывал на помощь своих детей и брал их с собой в ранговые матчи. Уилсон отметила, что считает попытки Маска казаться «крутым геймером» крайне раздражающими и постыдными.

В январе предприниматель в разговоре с блогером под ником NikoWrex признал использование услуг бустеров для прокачки аккаунтов в Path of Exile 2 и Diablo 4. Маска начали подозревать в декабре 2024 года. Тогда было раскрыто, что учётная запись Илона в Path of Exile 2 была создана на гонконгском сервере.

Ранее Маск в социальных сетях раскритиковал приключенческий экшен Assassin's Creed: Shadows из-за участия стримера Хасана Пайкера.