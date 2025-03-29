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Overwatch 24.05.2016
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.7 2 250 оценок

Дочь Илона Маска подтвердила ужасные навыки предпринимателя в играх

Simple Jack Simple Jack

Дочь предпринимателя и миллиардера Илона Маска, Вивиан Уилсон, рассказала об игре отца в популярный шутер Overwatch.

Информацию об этом девушка сообщила стримеру Хасану HasanAbi Пайкеру во время трансляции на видеостриминговом сервисе Twitch.

Навыки Маска в игре оказались такими же ужасными, как и в Path of Exile 2. Предприниматель постоянно рассчитывал на помощь своих детей и брал их с собой в ранговые матчи. Уилсон отметила, что считает попытки Маска казаться «крутым геймером» крайне раздражающими и постыдными.

В январе предприниматель в разговоре с блогером под ником NikoWrex признал использование услуг бустеров для прокачки аккаунтов в Path of Exile 2 и Diablo 4. Маска начали подозревать в декабре 2024 года. Тогда было раскрыто, что учётная запись Илона в Path of Exile 2 была создана на гонконгском сервере.

Ранее Маск в социальных сетях раскритиковал приключенческий экшен Assassin's Creed: Shadows из-за участия стримера Хасана Пайкера.

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-17
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
Stalker608

Сын же, ставший лгбтшником . После этого маск перестал поддерживать демов

23
Даздрасен Дыклоп

В семье не без урода. Не сын а дочь с пришитой звездой. Ждем когда кто нибудь станет ударным вертолетом.

6
pro1000pro Даздрасен Дыклоп

дочь с другой фамилией. Есть сомнения что это его дочь

-3
AlexFoRestor Даздрасен Дыклоп

Вы свой тезис в полной мере подтверждаете подобного рода комментарием

-2
Даздрасен Дыклоп AlexFoRestor

Ты несогласен что оно урод? Может ты из этой же когорты трансформеров содомитов?

Приведи мне аргументы что это нормальный, здоровый человек.

2
Gords

Верить спятившему парню который отрезал себе причандалы, или его отцу, который со всей этой гадостью борется? Ну офигенно сложный выбор.

15
Комментарий удален
pro1000pro goodneighbor

лапша-идеология?

0
Комментарий удален
Капитан Баттхерт Norgar

Про Тау Техно Механикус ты не слышал?)

0
BoomGoTinko

При чем туту навыки игры , главное чтобы интересно было

11
pro1000pro

так он выежывался что весь из себя крутой геймер. Типа идеальный во всем - плейбой, миллиардер, крутой геймер. А оказалось что как геймер он - отстойное днище, еще и лгун с комплексом неполноценности.

-1
Spillik

Фанаты Илонки как всегда - божья роса.

-2
BigusDickus Spillik

просто они думают, что это не роса, а топливо из Фэлкон 9

-2
Brian Alameda

Отец пытался провести время с детьми, поиграть с ними в их игру и зажечь интерес к соревнованию, а теперь его сын над ржет и публично унижает. Мда.
Мне бы отца который хотел бы проводить время со мной.

8
Norgar

Ему срать на своих детей. Одно то как он их называет чего стоит. + в политике еще прикрывается ими. Не удивительно что его дети его ненавидят.

-5
Даздрасен Дыклоп
Отец пытался провести время с детьми, поиграть с ними в их игру и зажечь интерес к соревнованию, а теперь его сын над ржет и публично унижает

Это у них 0мериканская забава, стучать на родных. Сынок сдал АНБшникам папашу который митинговал у капитолия за Трапа. Папане впаяли тюремный срок, пришел к власти Трап амнестировал его. При выходе Батяня заявил что пристрелит ублюдка. Теперь сынок прикупив волыну ныкается от папашки, ждя мести))))

1
Алан Битаров

Разве Хасан не какая то мерзкая личность, которая поддерживает Палестину?

7
Сергей Бачинец

А отец считает попытки своего сына сыграть в девочку крайне раздражающими и постыдными, и чё теперь? Ладно Маск - аутист, с ментально особенного взятки гладки. А дети психикой в него пошли, что ли? Так сложно подыграть бате в танчики и позволить чувствовать себя крутышом-геймером? Да хоть бы и с читами играл, как миллионы других, но выросшему ребенку пора жить свою жизнь, а не набивать себе популярность за счет тру-стори о родственниках - он же наверняка осознает, что если бы не отец, то сам по себе он был бы никому не интересен. Помнится, был такой принц Гарри, тоже постоянно ныл, какой папа никчемный, а бабушка плохая, даже книгу выпустил. Очень быстро всем надоел.

7
JustA_NiceGuy
Уилсон отметила, что считает попытки Маска казаться «крутым геймером» крайне раздражающими и постыдными.

Думаю папка не так сильно переживает за это. Он как бы полёты на Марс готовит, ему не до игр.

6
Аристов--Черный
Он как бы полёты на Марс готовит

XD Ага. Так же как Гейб разрабатывает игры, а Боб Айгер снимает кино и мультики:)))

Этот хрен владеет теми кто это делает. Он покупатель, продавец, спекулянт, плейбой, филантроп - кто угодно, но не тот кто что-то может "готовить". Этот дурень даже семейство своё к нормальному семейному досугу приготовить не может.

-6
pro1000pro Аристов--Черный

подтверждаю.

-4
Spillik
Он как бы полёты на Марс готовит, ему не до игр.

С подключением. Если бы ему надо было готовить полёты - он бы этим и занимался, а не потугами в политику и популистскими заявлениями, одно из которых, что он мамин хардкорщик.

-3
JustA_NiceGuy Spillik

Завидуешь? Да ладно, не завидуй) Не всем же быть типичными работягами)))

1
Spillik JustA_NiceGuy

Завидую, что он как тупой просирает весь потенциал? Да, очень завидую.

-4
kotasha

Очень интересно в скобочках нет.

4
Wraith_Soul

Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь...

4
Tommy.

выписана из наследства

4
pro1000pro

ничо, своей новой пздой и очком себе на хлеб заработает . Щас много любителей трансов помоложе, еще и белых.

0
BigusDickus pro1000pro

шаришь за эту тему?)

0
Сережаа

Кто-то за тысячи километров от меня, не умеет играть в игры, ужас! Как мне теперь с этим жить?

4
GucciGucci

Олег подтвердил, что Игнат плохо на него смотрит

1
dsxcvf

это психически больной человек, его мнение равно нулю.

1
VIGITAL1

В вот это превратили форум пегача такими новостями,только на игровую тематику.

1
Kalaka Whitewing

Так контингент тут схожий, вот и всё.

0
MAD_Terminator

Какая интересная новость, на этом сайте без нее никак... Лукашенко А.Г. абсолютно не умеет играть в КС2.

1
hpi

У него есть ещё и дочь?

0
Snake Snaake Snaaaaaake

у него 13 детей

2
hpi Snake Snaake Snaaaaaake

Да ну нах.

0
JustA_NiceGuy hpi

Долго ты в танке спал, товарищ.

1
hpi JustA_NiceGuy

В танке спать опасно. И возле танка в радиусе 2 км тоже опасно. Это так, для общего развития.

1
ЮрецОдесса

а это не дочь даже, это оно! Почитай если интересно про это существо.

1
-zotik-

Ясно.

0
Комментарий удален
paratrupof

Хлебушек, Маск развивает космическую индустрию

1
orion1786

Так о в ревности в космо сим играет и в полнее не плохо.

0
Pastoral

Она не его дочь....а дочь Павлика Морозова..

0
Max Rolens

Simple Jack как всегда провоцирует людей... нечего нового.

0
AndralStormborn

Ахах, спалила батю) Вот теперь он лишит ее наследства за предательство

-1
BigusDickus

типичная инфа про илонку

сначала

а потом

-2
GraF68ru

Папка рак, каждый бред которого постят новостники в проталкивании своих жалких потуг в хейте контор типа юбиков.

-3