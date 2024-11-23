В Overwatch 2 был представлен новый герой-танк по имени Азарт, который получил возможность проявить себя в игровом процессе благодаря геймплейному трейлеру. Азарт использует пушку под названием Шипострел, которая стреляет залпами шипов. Его способность «Шипастая оборона» позволяет ему защищаться от атак спереди, а также запускать самонаводящиеся шипы на ближайших врагов и восстанавливать боезапас. При повторном использовании этой способности Азарт может резко броситься вперед, нанося удар и отталкивая противника.
Кроме того, умение «Зубчатая стена» создает шипастую преграду, которая наносит урон и отталкивает врагов. Суперспособность «Ливень» позволяет Азарту обрушить на противников град шипов, тем самым временно incapacitating их. Он также обладает мобильностью, умея карабкаться по невысоким стенам и хвататься за уступы.
Официальный релиз Азарта состоится 10 декабря, с началом 14 сезона, однако игроки смогут испытать его в тестовой версии до 25 ноября.
Азарт из Overwatch 2 получил геймплейный трейлер
В Overwatch 2 был представлен новый герой-танк по имени Азарт, который получил возможность проявить себя в игровом процессе благодаря геймплейному трейлеру. Азарт использует пушку под названием Шипострел, которая стреляет залпами шипов. Его способность «Шипастая оборона» позволяет ему защищаться от атак спереди, а также запускать самонаводящиеся шипы на ближайших врагов и восстанавливать боезапас. При повторном использовании этой способности Азарт может резко броситься вперед, нанося удар и отталкивая противника.
Не понимаю посыла твоего комментария.
А, понял. Ты шиз, который пытается оборонять ЛГБТ челядь.
ну способности имба, внешний вид крутой, надо будет зайти а то не играл сезона 2 так точно ибо ничего интересного небыло
Мей+кулак+райнхард вообще решили не париться
Мне действительно грустно от того, что я когда-то за это заплатил
ну так в начале игра норм ещё была