Азарт из Overwatch 2 получил геймплейный трейлер

В Overwatch 2 был представлен новый герой-танк по имени Азарт, который получил возможность проявить себя в игровом процессе благодаря геймплейному трейлеру. Азарт использует пушку под названием Шипострел, которая стреляет залпами шипов. Его способность «Шипастая оборона» позволяет ему защищаться от атак спереди, а также запускать самонаводящиеся шипы на ближайших врагов и восстанавливать боезапас. При повторном использовании этой способности Азарт может резко броситься вперед, нанося удар и отталкивая противника.



Кроме того, умение «Зубчатая стена» создает шипастую преграду, которая наносит урон и отталкивает врагов. Суперспособность «Ливень» позволяет Азарту обрушить на противников град шипов, тем самым временно incapacitating их. Он также обладает мобильностью, умея карабкаться по невысоким стенам и хвататься за уступы.



Официальный релиз Азарта состоится 10 декабря, с началом 14 сезона, однако игроки смогут испытать его в тестовой версии до 25 ноября.