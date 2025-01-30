Blizzard готовит "революционные изменения" для Overwatch 2

Blizzard объявила, что в 2025 году Overwatch 2 получит новые функции и масштабные изменения в PvP. Однако подробности пока держат в секрете, обещая раскрыть их 12 февраля на специальном мероприятии Spotlight on Overwatch 2.

Разработчики намекнули, что изменения будут революционными, а привычных блогов с анонсами недостаточно, чтобы их описать. Во время трансляции покажут новых героев, карты и дополнительный контент, который появится уже в феврале.

Blizzard также пригласила популярных контент-мейкеров в свою студию для предварительного тестирования и стримов нового геймплея.