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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 530 оценок

Blizzard готовит "революционные изменения" для Overwatch 2

butcher69
Новости

Blizzard объявила, что в 2025 году Overwatch 2 получит новые функции и масштабные изменения в PvP. Однако подробности пока держат в секрете, обещая раскрыть их 12 февраля на специальном мероприятии Spotlight on Overwatch 2.

Разработчики намекнули, что изменения будут революционными, а привычных блогов с анонсами недостаточно, чтобы их описать. Во время трансляции покажут новых героев, карты и дополнительный контент, который появится уже в феврале.

Blizzard также пригласила популярных контент-мейкеров в свою студию для предварительного тестирования и стримов нового геймплея.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Пве за 100$ когда? // Руслан Варнин

-1
Мастер_Кот

Интересно, я еще буду жив, когда они приготовят "революционные" изменения по WoW?

-1