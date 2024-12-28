Blizzard опубликовали рождественский комикс "Overwatch 2: Together"

В честь рождественских праздников разработчики Overwatch 2 поспешили опубликовать очередной комикс с историей персонажей игры. Комикс доступен на английском и русском языке.

Праздники в самом разгаре, несмотря на то, что команда Overwatch остается на посту наблюдения в Гибралтаре, готовая противостоять любой угрозе, с которой сталкивается наш мир. Решив поднять настроение, Уинстон собирает команду, чтобы отпраздновать это событие. Все протягивают руку помощи... за исключением Трейсер, которая, кажется, не решается присоединиться к празднованию. Сможет ли Уинстон сохранить праздничное настроение?

В комиксе не обошлось без "этого самого", но в целом комикс интересен тем, что в нем были показаны многие персонажи из лора вселенной, которые не фигурируют в игре.