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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 552 оценки

До 28 апреля в Overwatch 2 действует бонус двойного опыта

Solstice Solstice
Облики из серии Dokiwatch
Облики из серии Dokiwatch

Разработчики Overwatch 2 сообщили, что с 25 по 28 апреля игроки будут получать в два раза больше опыта.

Прибавка к опыту поможет вам быстрее прокачать уровни "Боевого пропуска". Бонус к опыту дается только за завершение матча. Прибавка не влияет на другие бонусы к опыту, в том числе при игре за востребованные роли или награды за выполнение испытаний.

Напоминаем вам, что недавно в игре стартовал 16 сезон, в котором появился новый соревновательный режим "Стадион", новый герой роли боец "Фрейна", а также масса новых косметических товаров во внутриигровом магазине и боевом пропуске.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
h1fter

если бы у Трейсер до 28 апреля жопа стала бы в 2 раза больше тогда можно было зайти,не тем заманивают

4
Egik81

Помимо проблем с ростом кол-во игроков проблемы с удержанием текущих.)))

2
Magnusss

в коме :)

2
Snake2105
1
Александр Дантес

Овервотч что с тобой, ты приболел?