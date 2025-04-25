До 28 апреля в Overwatch 2 действует бонус двойного опыта

Облики из серии Dokiwatch

Разработчики Overwatch 2 сообщили, что с 25 по 28 апреля игроки будут получать в два раза больше опыта.

Прибавка к опыту поможет вам быстрее прокачать уровни "Боевого пропуска". Бонус к опыту дается только за завершение матча. Прибавка не влияет на другие бонусы к опыту, в том числе при игре за востребованные роли или награды за выполнение испытаний.

Напоминаем вам, что недавно в игре стартовал 16 сезон, в котором появился новый соревновательный режим "Стадион", новый герой роли боец "Фрейна", а также масса новых косметических товаров во внутриигровом магазине и боевом пропуске.