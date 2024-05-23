Недолго музыка играла: Overwatch 2 избавится от PvE-режима, добавленного лишь три месяца назад

Стало известно, что компания Blizzard Entertainment приняла решение о закрытии кооперативного режима «Мастерство героев: Испытание» в многопользовательском шутере Overwatch 2. Этот режим был добавлен в игру всего лишь три месяца назад, в середине марта, как многопользовательская вариация одиночного режима «Мастерство героев», появившегося в сентябре 2023 года.
В «Мастерстве героев: Испытание» команда из трёх игроков должна защищать башни от наступающих волн роботов, используя специальные инструменты, такие как турели и бочки со взрывчаткой. По замыслу разработчиков, этот режим должен был перенести азарт погони за рекордами из одиночных миссий «Мастерства героев» в многопользовательский формат. Однако, судя по всему, идея не нашла должного отклика у игрового сообщества.
Решение о закрытии «Мастерства героев: Испытание» стало очередным ударом для поклонников PvE-контента в Overwatch 2. Ранее Blizzard уже отменила разработку масштабной сюжетной кампании и свернула работу над сюжетными миссиями, которые должны были прийти ей на смену. Теперь же игроки лишатся ещё одной возможности окунуться в PvE-геймплей.
У пользователей есть время до конца текущего, десятого сезона, чтобы завершить все испытания режима и попытаться попасть в топ-500 лидеров. С началом одиннадцатого сезона доступ к «Мастерству героев: Испытание» будет закрыт.
Его через неделю надо было закрыть. Это самый тупорылый и не понятно для чего существующий режим))