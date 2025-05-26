Разработчики Overwatch 2 поделились статистикой о работе функции бана героев

Команда Overwatch 2 запустила новую рубрику "Еженедельный сбор", где делится закулисьем игры. Первый выпуск — про баны героев. И вот что всплыло:
- Сомбра — королева банов: 85% на ПК, 93% на консолях;
- В топе антипатий — Заря и Кулак Смерти;
- Самые «мирные» — Батист (0,16% блоков на ПК) и Хандзо (0,24% на консолях);
- Новичок Фрейя уже раздражает 27% игроков на ПК;
- Грандмастера блокируют 4 героя, бронза — 6!.
Близзард уже тестирует механику "предпочтительного героя" и анонсирует новый соревновательный режим 19 июня. А в 17 сезоне нас ждёт голосование за карты!
Сомбра в топе банов? Она чо, не тролл пик больше? Как так?
В умелых руках (я про хороший аим и позиционку) она имба. Забегает в спину и убивает хилеров. После этого вражеская пати вся сыпаться и гг.
Хочешь сказать ей в обоймы наконец-то насыпали что-то кроме гороха? Я просто ее мейнил с ее релиза и почти в каждой игре видел в чате "switch sombra". Я правда после выхода "сиквела" только лениво поглядываю новости об игре, мб и проглядел момент, когда она стала имбой.
Мета постоянно меняется + она получила реворк.
А, ну да. Классика Близзард. Либо персонаж троллпик, либо оп. Иначе и быть не могло.