Разработчики Overwatch 2 поделились статистикой о работе функции бана героев

Команда Overwatch 2 запустила новую рубрику "Еженедельный сбор", где делится закулисьем игры. Первый выпуск — про баны героев. И вот что всплыло:

Сомбра — королева банов: 85% на ПК, 93% на консолях;

В топе антипатий — Заря и Кулак Смерти;

Самые «мирные» — Батист (0,16% блоков на ПК) и Хандзо (0,24% на консолях);

Новичок Фрейя уже раздражает 27% игроков на ПК;

Грандмастера блокируют 4 героя, бронза — 6!.

Близзард уже тестирует механику "предпочтительного героя" и анонсирует новый соревновательный режим 19 июня. А в 17 сезоне нас ждёт голосование за карты!