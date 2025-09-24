Согласно аналитической компании Newzoo, сейчас Overwatch 2 популярнее Marvel Rivals

Согласно данным аналитической компании Newzoo, в августе 2025 года Overwatch 2 заняла 14-е место в топ-20 самых популярных игр на ПК, став лидером среди всех геройских шутеров. Для сравнения, Marvel Rivals, которую на старте многие СМИ окрестили "убийцей Overwatch", заняла только 16 место, что подчеркивает спад интереса к новому проекту NetEase после его пика популярности в конце 2024 - начале 2025 года. Также стоит отметить, что эти данные не включают цифры из Китая, который является довольно огромным рынком для Overwatch.
Newzoo собирает информацию напрямую от издателей и платформ, таких как Steam, Battle.net и другие, анализируя реальные показатели вовлеченности игроков. Компания фокусируется на MAU - это число уникальных пользователей, проводящих в игре более двух часов в месяц, что делает данные особенно надежными для оценки долгосрочной популярности. В отличие от кратковременных пиков (например, по одновременным игрокам), MAU лучше отражает устойчивый интерес аудитории
Вообще методология подсчёта расплывчатая https://newzoo.com/resources/rankings/top-20-pc-games
Авторы не учитывают Китай, Индию, Россию и ещё несколько "играющих" стран. И оперируют, в основном, steam-статистикой. Возможно, почти игнорируя Epic Store (где тоже есть Rivals), сам blizzard store (где есть OW) и ЕА Store. Ну и консоли не учитывают. И XBOX Store на ПК тоже не учитывают.
Где тогда китайский Delta Force? У которого только в Стиме онлайн выше, чем у OW и всех частей BF вместе взятых. При том, что DF есть в Epic Store и ещё в него играют без стора, напрямую из лаунчера.
Ну я как человек, который в августе зашёл в Овер2 и искал матч ПЯТЬ МИНУТ
В Марвел Райвлс я только нажимаю и игра найдена
Ну и плюс у Марвыла обновы интересней, система монетизации лучше и темп быстрее
Овер вот удалил и возвращаться не планирую, просто скучно и неинтересно, игра держится на неакутальных коллаборациях и старой памяти
Ну и в Стиме посмотреть - у Овера меньше игроков (да, можно оправдаться, что большинство играют через Баттл.нет, но сколько? На 5т больше? Всё равно мало)
