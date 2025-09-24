ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 578 оценок

Согласно аналитической компании Newzoo, сейчас Overwatch 2 популярнее Marvel Rivals

2BLaraSex 2BLaraSex

Согласно данным аналитической компании Newzoo, в августе 2025 года Overwatch 2 заняла 14-е место в топ-20 самых популярных игр на ПК, став лидером среди всех геройских шутеров. Для сравнения, Marvel Rivals, которую на старте многие СМИ окрестили "убийцей Overwatch", заняла только 16 место, что подчеркивает спад интереса к новому проекту NetEase после его пика популярности в конце 2024 - начале 2025 года. Также стоит отметить, что эти данные не включают цифры из Китая, который является довольно огромным рынком для Overwatch.

Newzoo собирает информацию напрямую от издателей и платформ, таких как Steam, Battle.net и другие, анализируя реальные показатели вовлеченности игроков. Компания фокусируется на MAU - это число уникальных пользователей, проводящих в игре более двух часов в месяц, что делает данные особенно надежными для оценки долгосрочной популярности. В отличие от кратковременных пиков (например, по одновременным игрокам), MAU лучше отражает устойчивый интерес аудитории

13
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Лидер Мур
10
SaDaR

кое-кто видимо чемоданы занес этим аналитикам:)

6
Giggity

Чеееллл.... опять 25 ..... Овер в основном у людей в баттл нет... + как обычно вы лезете только в открытую статистику (как обычно) а консоли (как обычно) не учитываете ....

10
InkubatorKlef Giggity

чеееел,терпи чееееел

6
J a r v i s

Потому что Близы, несмотря на то что они потакают СЖВ и часто пи*дят своей аудитории , всё равно лучшие в мире за работой.

7
Геральт Батькович

За какой работой? За последние 10 лет ни одной нормальной игры не сделали.

4
Лидер Мур Геральт Батькович

близы остались в моем детстве когда я играл в вовку в 2007

Danny Lamb

Какая красивая подмена понятий:

Также стоит отметить, что эти данные не включают цифры из Китая, который является довольно огромным рынком для Overwatch

в котором играют в Rivals кратно больше чем в OW

Вообще методология подсчёта расплывчатая https://newzoo.com/resources/rankings/top-20-pc-games

Авторы не учитывают Китай, Индию, Россию и ещё несколько "играющих" стран. И оперируют, в основном, steam-статистикой. Возможно, почти игнорируя Epic Store (где тоже есть Rivals), сам blizzard store (где есть OW) и ЕА Store. Ну и консоли не учитывают. И XBOX Store на ПК тоже не учитывают.

Где тогда китайский Delta Force? У которого только в Стиме онлайн выше, чем у OW и всех частей BF вместе взятых. При том, что DF есть в Epic Store и ещё в него играют без стора, напрямую из лаунчера. А это мы не будем учитывать потому что. Зато посчитали Mage Arena (это такой мультиплеерное инди), которая уже сдувается.

4
Deep Sea

Что-то х*йн*, что это х*йн*

4
ZAUSA

Не актуально. Надо на порносайтах сравнивать.

3
DogeStyle

Что-то модно, а что-то вечно. Что-то уже совершенно, а что-то пососное овно, как марвел(весь).

3
Пользователь ВКонтакте

Порно делает своё дело // Malkavian Boi

2
GameOver-inc

Ну я как человек, который в августе зашёл в Овер2 и искал матч ПЯТЬ МИНУТ - я пошёл поссал, сделал чай, сел поудобнее, и только потом игра нашлась
В Марвел Райвлс я только нажимаю и игра найдена
Ну и плюс у Марвыла обновы интересней, система монетизации лучше и темп быстрее
Овер вот удалил и возвращаться не планирую, просто скучно и неинтересно, игра держится на неакутальных коллаборациях и старой памяти ̶и̶ ̶п̶о̶р̶н̶о̶
Ну и в Стиме посмотреть - у Овера меньше игроков (да, можно оправдаться, что большинство играют через Баттл.нет, но сколько? На 5т больше? Всё равно мало)
Так что очередные журнашлюхи решили показать что нефритовый стержень не нефритовый стержень, не забыв посрать не сняв штаны.

1
Пользователь ВКонтакте

// Денис Тимоненков