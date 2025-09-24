Согласно аналитической компании Newzoo, сейчас Overwatch 2 популярнее Marvel Rivals

Согласно данным аналитической компании Newzoo, в августе 2025 года Overwatch 2 заняла 14-е место в топ-20 самых популярных игр на ПК, став лидером среди всех геройских шутеров. Для сравнения, Marvel Rivals, которую на старте многие СМИ окрестили "убийцей Overwatch", заняла только 16 место, что подчеркивает спад интереса к новому проекту NetEase после его пика популярности в конце 2024 - начале 2025 года. Также стоит отметить, что эти данные не включают цифры из Китая, который является довольно огромным рынком для Overwatch.

Newzoo собирает информацию напрямую от издателей и платформ, таких как Steam, Battle.net и другие, анализируя реальные показатели вовлеченности игроков. Компания фокусируется на MAU - это число уникальных пользователей, проводящих в игре более двух часов в месяц, что делает данные особенно надежными для оценки долгосрочной популярности. В отличие от кратковременных пиков (например, по одновременным игрокам), MAU лучше отражает устойчивый интерес аудитории