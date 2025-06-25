Трейлер коллаборации Overwatch 2 x G.I. Joe

В Overwatch 2 пройдет новое временное событие в честь персонажей вселенной G.I. Joe. Об этом разработчики игры сообщили опубликовав небольшой геймплейный трейлер с демонстрацией новинок. Запуск события состоится на следующей неделе - 1 июля.

Новые облики получат:

Фрейя – Скарлетт

Кулак Смерти – Дестро

Гэндзи – Змеиный Глаз

Жнец – Командир Кобры

Роковая Вдова – Баронесса

Все новые облики, как и прежде, будут доступны исключительно во внутриигровое магазине. На момент публикации новости их стоимость не известна.

С запуском нового ивента, по традиции, в игру введут новую серию испытаний, за выполнение которых вы сможете получить опыт для прокачки боевого пропуска, а также несколько бесплатных

косметических наград (портреты, визитки, талисманы для оружия и прочее).