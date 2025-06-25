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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 566 оценок

Трейлер коллаборации Overwatch 2 x G.I. Joe

Solstice Solstice

В Overwatch 2 пройдет новое временное событие в честь персонажей вселенной G.I. Joe. Об этом разработчики игры сообщили опубликовав небольшой геймплейный трейлер с демонстрацией новинок. Запуск события состоится на следующей неделе - 1 июля.

Новые облики получат:

  • Фрейя – Скарлетт
  • Кулак Смерти – Дестро
  • Гэндзи – Змеиный Глаз
  • Жнец – Командир Кобры
  • Роковая Вдова – Баронесса

Все новые облики, как и прежде, будут доступны исключительно во внутриигровое магазине. На момент публикации новости их стоимость не известна.

С запуском нового ивента, по традиции, в игру введут новую серию испытаний, за выполнение которых вы сможете получить опыт для прокачки боевого пропуска, а также несколько бесплатных
косметических наград (портреты, визитки, талисманы для оружия и прочее).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CAN I HABE PIZZA PLS

Снова какая-то дрисня для азиатской аудитории

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