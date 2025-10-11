Twitch Drops и удвоенный опыт в Overwatch 2 до 13 октября

В честь скорого запуска 19 сезона разработчики Overwatch 2 объявили выходные двойного опыта.

Если вы не успели докачать боевой пропуск к концу текущего сезона, то у вас есть отличная возможность это сделать прямо сейчас! С сегодняшнего дня и до 13 октября 21:00 МСК в игре вновь действует бонус двойного опыта.

Стоит отметить, что бонус к опыту дается только за завершение матча. Прибавка не влияет на другие бонусы к опыту, в том числе при игре за востребованные роли или награды за выполнение испытаний.

Кроме того, на стриминговой площадке Twitch вы сможете забрать до 5 халявных уровней боевого пропуска. Для этого нужно смотреть в сумме 10 часов любые трансляции по Overwatch, где включены дропсы.

Напоминаем вам, что 19 сезон стартует в игре 14 октября. С подробностями нового сезона вы можете ознакомиться ниже.