В девятом сезоне Overwatch 2 вернут рейтинговую систему из Overwatch 1

Реворк Соревновательной системы вернет игроков в Overwatch 1: ваш ранг будет меняться после каждого матча, как в первой части. Требование отыграть несколько матчей для изменения рейтинга уберут. Теперь ваш рейтинг будет меняться после каждого отыгранного матча, как было в Overwatch 1.

Вот такой экран будет отображаться после игр — на нем можно будет увидеть подробный прогресс вашего рейтинга.

Будут смягчены требования для игры в группе — игроки ранга «Платина» смогут играть с «Бронзой». Группа с таким сильным разбором в рейтинге будет помечаться, как «wide range». Группы с небольшим разбросом будут отмечены, как «narrow range». Система будет подбирать противников только из аналогичных групп.

На экране загрузки матча будет отображаться средний рейтинг групп.

В девятом сезоне будет мягкий ресет рейтинга — не полное обнуление, но небольшой сброс, чтобы игроки лучше распределились по рангам.

Прогресс получения рейтинговых наград будет более понятным — вместо текущей вкладки с испытаниями будет специальное окно для отслеживания соревновательных наград.

Новый тип наград — изумрудное оружие. Разработчики планируют добавлять новые награды в Соревновательную игру каждый год.

Победные очки, полученные в прошлых сезонах, станут устаревшей валютой (если она у вас осталась, вы сможете купить золотое оружие). Изумрудное оружие можно будет покупать за очки, заработанные после выхода реворка Соревновательной игры.

Будет добавлен новый ранг — Ultimate, выше ранга «Элита» (Grandmaster).