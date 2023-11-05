В девятом сезоне Overwatch 2 вернут рейтинговую систему из Overwatch 1

Реворк Соревновательной системы вернет игроков в Overwatch 1: ваш ранг будет меняться после каждого матча, как в первой части. Требование отыграть несколько матчей для изменения рейтинга уберут. Теперь ваш рейтинг будет меняться после каждого отыгранного матча, как было в Overwatch 1.
Вот такой экран будет отображаться после игр — на нем можно будет увидеть подробный прогресс вашего рейтинга.
Будут смягчены требования для игры в группе — игроки ранга «Платина» смогут играть с «Бронзой». Группа с таким сильным разбором в рейтинге будет помечаться, как «wide range». Группы с небольшим разбросом будут отмечены, как «narrow range». Система будет подбирать противников только из аналогичных групп.
На экране загрузки матча будет отображаться средний рейтинг групп.
В девятом сезоне будет мягкий ресет рейтинга — не полное обнуление, но небольшой сброс, чтобы игроки лучше распределились по рангам.
Прогресс получения рейтинговых наград будет более понятным — вместо текущей вкладки с испытаниями будет специальное окно для отслеживания соревновательных наград.
Новый тип наград — изумрудное оружие. Разработчики планируют добавлять новые награды в Соревновательную игру каждый год.
Победные очки, полученные в прошлых сезонах, станут устаревшей валютой (если она у вас осталась, вы сможете купить золотое оружие). Изумрудное оружие можно будет покупать за очки, заработанные после выхода реворка Соревновательной игры.
Будет добавлен новый ранг — Ultimate, выше ранга «Элита» (Grandmaster).
Ну, еще год-другой и они вернут Overwatch первую часть, точнее все что было в первой, тогда и поиграем.
Наверно...
Игра не доживет)))
Чтобы особо нежные и впечатлительные заранее видели, что играют против ранга выше и с первых же секунд писали gg в чате и руинили катку. Классно придумали, спасибо, Близзард.
Если репортить - на таких реагируют, в отличие от всяких паладинс например.
А графон когда вернут из первой части
Т.е. это официальное признание того, что ОВ2 - полный провал и игрокам снова дают ОВ1.Осталось лутбоксы за лвлап опять давать.
о балансе героев даже не задумываемся , главное жопки и типа рейтинг чтоб не ныли те немногие кто в ЭТО за бесплатно играет