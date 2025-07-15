В Overwatch 2 доступно временное событие "Подлый взлом"

В Overwatch 2 стартовало временное событие «Подлый взлом», в котором игрокам предстоит сыграть режим аркады 6 на 6 с особыми меняющимися от раунда к раунду модификаторами.

Кроме того, во время события вы сможете выполнить серию испытаний, за которые дадут звание, граффити, значок и опыт для прокачки боевого пропуска. Событие продлится с 15 по 28 июля.

Подлый взлом

Приготовьтесь адаптироваться или быть уничтоженными! Режим "Подлый взлом" меняет сценарий в каждом раунде с помощью сменяющихся модификаторов матча, которые изменяют игровой процесс самым непредсказуемым образом. От прыжков с низкой гравитацией до заряда суперспособности от аптечек, каждый матч требует новых стратегий и быстрого мышления. Этот ограниченный по времени режим 6v6, созданный самой 8-битной Сомброй, которая включила читы и нарушила правила для всех, доступен только на картах режима "Контроль". Поскорее примите хаос и переосмыслите свой опыт игры Overwatch 2 в 8-битном режиме "Подлый взлом".

Сомбра взломала карты режима "Контроль" в Аркаде! Попробуйте модификаторы, которые изменят ход игры, в режиме "Подлый взлом".

В каждом раунде правила меняются с такими эффектами, как низкая гравитация, заряд суперспособности от аптечек и многие другие.

Доступно только на картах режима "Контроль" для максимального хаоса и свободы маневра.

Переосмыслите свои матчи в режиме "Подлый взлом" с 15 по 28 июля!

Модификаторы матчей в режиме "Подлый взлом":