В Overwatch 2 доступно временное событие "Подлый взлом"

В Overwatch 2 стартовало временное событие «Подлый взлом», в котором игрокам предстоит сыграть режим аркады 6 на 6 с особыми меняющимися от раунда к раунду модификаторами.
Кроме того, во время события вы сможете выполнить серию испытаний, за которые дадут звание, граффити, значок и опыт для прокачки боевого пропуска. Событие продлится с 15 по 28 июля.
Подлый взлом
Приготовьтесь адаптироваться или быть уничтоженными! Режим "Подлый взлом" меняет сценарий в каждом раунде с помощью сменяющихся модификаторов матча, которые изменяют игровой процесс самым непредсказуемым образом. От прыжков с низкой гравитацией до заряда суперспособности от аптечек, каждый матч требует новых стратегий и быстрого мышления. Этот ограниченный по времени режим 6v6, созданный самой 8-битной Сомброй, которая включила читы и нарушила правила для всех, доступен только на картах режима "Контроль". Поскорее примите хаос и переосмыслите свой опыт игры Overwatch 2 в 8-битном режиме "Подлый взлом".
- Сомбра взломала карты режима "Контроль" в Аркаде! Попробуйте модификаторы, которые изменят ход игры, в режиме "Подлый взлом".
- В каждом раунде правила меняются с такими эффектами, как низкая гравитация, заряд суперспособности от аптечек и многие другие.
- Доступно только на картах режима "Контроль" для максимального хаоса и свободы маневра.
- Переосмыслите свои матчи в режиме "Подлый взлом" с 15 по 28 июля!
Модификаторы матчей в режиме "Подлый взлом":
- Мини-макси – Все герои становятся на 50% меньше. Здоровье уменьшается на 30%.
- Сиди смирно – Герои становятся невидимыми, когда приседают. Однако их невидимость все же можно обнаружить на небольшом расстоянии. Герой перестает быть невидимым, когда получает урон или атакует.
- Разогрев – Герои в режиме "В ударе" имеют уменьшенное время перезарядки и наносят больше урона или исцеления, но также видны всем.
- Комплект заряда – Аптечки также дают заряд суперспособности.
- Мощный удар – Быстрые атаки в ближнем бою отбрасывают противников.
- Вампирическое исцеление – Герои не восстанавливают здоровье пассивно, но каждый герой имеет пассивную способность "Вампиризм".
- Воздушный бой – Герои наносят и получают на 50% больше урона, находясь в воздухе. Сила притяжения уменьшена.
- Возврат в бой – Время возрождения уменьшено. Не действует в период дополнительного времени.
- Берсерки – Герои не восстанавливают здоровье пассивно. За каждые 10% потерянного здоровья от общего объема скорость атаки увеличивается на 6%, а время восстановления способностей уменьшается на 6%.
- Суперпрыжок – Герои прыгают на 200% выше.
- Обнаружение движения – Движущиеся противники в радиусе 25 м. видны сквозь стены. Приседающие противники остаются невидимыми.
- Взрыв – Герои взрываются при смерти, нанося урон всем ближайшим противникам.
- Гиперскорость – Скорость движения всех героев увеличивается на 20%.
- Охота за усилением – Каждую минуту один случайный герой увеличивает здоровье, наносит больше урона и быстрее заряжает суперспособность. Уничтожьте героя с усилением, чтобы тоже получить его.
- Комплект урона – Аптечки также увеличивают наносимый урон на 20% на 10-20 сек. или до смерти.
- Павший товарищ – Герои оставляют после смерти шар, который увеличивает урон, броню и скорость передвижения, когда его подбирает товарищ по команде.