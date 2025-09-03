В Overwatch 2 началось событие "Летние игры"

Все награды можете видеть на скриншоте.
- Вернулись «Пляжный волейбол Уинстона», «Лусиобол» и «Лусиобол-ремикс»
- Лусиобол и лусиобол-ремикс впервые доступны с видом от третьего лица!
Событие будет идти до 16 сентября.
Ну и как же без багов, в старых режимах. Двойной пик персонажа например)
Обновился магазин: на второй неделе сезона завезли цветочные облики
Меганабор с пляжными скина остался в продаже, как и предметы коллаборации с аниме «Ковбой Бибоп».
Лето кончилось, какие летние игры ?
летние игры унылый хлам, а вот событие на 77 сундуков уже выглядит как-то солидно.
Сентябрь - это уже осень, если вы не слышали