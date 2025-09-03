ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 579 оценок

В Overwatch 2 началось событие "Летние игры"

Глеб Мусаси Глеб Мусаси

Все награды можете видеть на скриншоте.

  • Вернулись «Пляжный волейбол Уинстона», «Лусиобол» и «Лусиобол-ремикс»
  • Лусиобол и лусиобол-ремикс впервые доступны с видом от третьего лица!

Событие будет идти до 16 сентября.

Ну и как же без багов, в старых режимах. Двойной пик персонажа например)

Обновился магазин: на второй неделе сезона завезли цветочные облики

Меганабор с пляжными скина остался в продаже, как и предметы коллаборации с аниме «Ковбой Бибоп».

Источник  
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Nodas

Лето кончилось, какие летние игры ?

5
OzyWoozy

летние игры унылый хлам, а вот событие на 77 сундуков уже выглядит как-то солидно.

Solstice

Сентябрь - это уже осень, если вы не слышали