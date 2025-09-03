В Overwatch 2 началось событие "Летние игры"

Все награды можете видеть на скриншоте.

Вернулись «Пляжный волейбол Уинстона», «Лусиобол» и «Лусиобол-ремикс»

Лусиобол и лусиобол-ремикс впервые доступны с видом от третьего лица!

Событие будет идти до 16 сентября.

Ну и как же без багов, в старых режимах. Двойной пик персонажа например)

Обновился магазин: на второй неделе сезона завезли цветочные облики

Меганабор с пляжными скина остался в продаже, как и предметы коллаборации с аниме «Ковбой Бибоп».