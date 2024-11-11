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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 517 оценок

В Overwatch 2 пройдет серия событий "Overwatch: Classic"

Solstice
Новости

Свершилось то, чего все так долго ждали: разработчики Overwatch 2 запустят серию ивентов, в которых игроки смогут сыграть в оригинальный Overwatch образца 2016 года. В игру вернут привычный для многих формат матчей 6 на 6, оригинальных героев, а также возможность сыграть на таких олдскульных картах как Ханамура, Храм Анубиса и КБ Вольской.

Коротко о главном:

  • Даты проведения: 12 ноября - 2 декабря;
  • В Overwatch: Classic будет доступен 21 релизный герой;
  • В игру вернут карты из первого Overwatch: Храм Анубиса, КБ Вольской и Ханамура;
  • В первые дни события в режиме Overwatch: Classic не будет ограничений на героев и роли, но позже
    будет введено условие на не более чем одного одинакового героя в команде;
  • Во время события игроки смогут использовать только стандартные облики персонажей;
  • Контейнеры и прочие старинные функции не вернутся.

Также разработчики заявили, что будут внимательно изучать все отзывы игроков на этом событии, что бы постараться сделать игру лучше.

Cобытие Overwatch: Classic начнется завтра в 22:00 МСК и будет длиться 3 недели.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Le MayMay
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Абдула Ибн Ебн Еб

Наконец-то! Ещё бы бабку убрать на 3 недели и вообще норм будет.

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