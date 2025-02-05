В Overwatch 2 стартовало событе «День святого Валентина 2025», в рамках которого игроки смогут приобрести новую косметику, а также принять участие в особой потасовке "Любимая геометрия".
День святого Валентина 2025:
Цельтесь в противников стрелами Купидона и вновь проникнитесь чувствами к режиму «Любимая геометрия»: в этой схватке друг против друга сражаются две команды Хандзо в облике «Купидон». Будьте внимательны, прячась за углами! Всем игрокам доступна оригинальная способность Хандзо «Кластерная стрела». Этот режим, доступный с 4 по 18 февраля, поразит вас в самое сердце.
Награды за испытания события:
- Любовь повсюду – Пройдите 7 испытаний события "День Святого Валентина". Награда: визитка "Пачилюбовь";
- Сияющая любовь – Сыграйте 80 матчей. Награда: значок "Влюбленный Ткач Жизни";
- Геометрическая любовь – Сыграйте 6 матче в режиме "Любимая геометрия". Награда: реплика "Воздушный поцелуй" и 2.500 очков опыта;
- За остальные испытания дают опыт боевого пропуска.
Новые товары внутриигрового магазина:
- Набор Ткача Жизни «Эрос» (2600): легендарный облик, анимация лучшего момента матча, визитка, значок и граффити;
- Комбонабор Роковой вдовы «Кибермонстр» (2400): 2 легендарных облика «Кибердемон» и «Кибермонстр», талисман «Кибервдова» и граффити;
- Набор Хандзо «Купидон» (2600): легендарный облик, анимация лучшего момента матча, талисман, сувенир и визитка;
- Набор Жнеца «Разбитое сердце» (2600): легендарный облик, эмоция, талисман, визитка и граффити;
- Набор Кирико «Сакура» (1900): эпический облик, эмоция «Обнимашки с лисой», талисман и значок;
- Меганабор «Безумная влюблённость» (3600): легендарные облики «Эрос» (Ткач Жизни), «Эмоциональность» (Жнец, перекрас «Разбитого сердца»), «Стрелы Амура» (Хандзо, перекрас «Купидона»), анимация лучшего момента матча Ткача Жизни, а также его визитка, значок и граффити.
Событие будет идти до конца сезона - 18 февраля.
я думал отвратительнее чем игровой персонаж любитьель мужских жоп и стреляющий цветами уже не будет, но пuдорские открытые наряды для мужских персонажей и уёбищьные закрытые для женщин это здец...
Жнец с сердечком это вообще пиzдец... это словно розовый костюмчик на думгая
В чем проблема, играй в райвалс и все
Хандзо прости им, ибо не ведают что творят. Про Ткача вообще лучше не говорить, ибо до этого он был мерзким персонажем, а сейчас вообще ошибка в коде))