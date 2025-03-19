Вышел анимационный ролик с историей нового героя Overwatch 2 - Фрейи

Разработчики Overwatch 2 опубликовали анимационный ролик, который рассказывает историю о суровом прошлом нового героя игры - Фрейи. Кроме того, разработчики объявили, что протестировать нового героя вы cможете уже на этих выходных - с 21 по 24 марта. Релиз героя запланирован на апрель, когда начнется 16-й сезон.

В следующий раз, когда вам вздумается встать на пути у самого хладнокровного охотника за головами в своем деле, подумайте еще раз. Узнайте, что случилось, когда последнее задание Фреи по устранению Максимилиана пошло не по плану, в новом ролике "Охота начинается". Поиграйте за Фрею в течение ограниченного времени с 21 по 24 марта, прежде чем она официально появится в 16 сезоне.

Ниже вы можете посмотреть записи игрового процесса за нового героя и описание ее способностей.