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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 544 оценки

Вышел анимационный ролик с историей нового героя Overwatch 2 - Фрейи

Solstice Solstice

Разработчики Overwatch 2 опубликовали анимационный ролик, который рассказывает историю о суровом прошлом нового героя игры - Фрейи. Кроме того, разработчики объявили, что протестировать нового героя вы cможете уже на этих выходных - с 21 по 24 марта. Релиз героя запланирован на апрель, когда начнется 16-й сезон.

В следующий раз, когда вам вздумается встать на пути у самого хладнокровного охотника за головами в своем деле, подумайте еще раз. Узнайте, что случилось, когда последнее задание Фреи по устранению Максимилиана пошло не по плану, в новом ролике "Охота начинается". Поиграйте за Фрею в течение ограниченного времени с 21 по 24 марта, прежде чем она официально появится в 16 сезоне.

Ниже вы можете посмотреть записи игрового процесса за нового героя и описание ее способностей.

Список способностей и записи игрового процесса нового героя Overwatch 2 - Фрейя
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-10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
korromais

Ждём на известныйх сайтах.

2
Большая Флейта

Еще при анонсе начали появляться, хотя пока без 3d модели по поянтным причинам

3
Solstice Большая Флейта

жду анимацию от rwt4184

0
Egik81

Доктор пациент подает новые признаки жизни.

-3