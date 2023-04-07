Oxygen 06.04.2023
4.3 4 оценки

Вышел симулятор с элементами выживания Oxygen

Aleksandr K.
Новости

В Steam выпустили Oxygen — симулятор с элементами выживания в постапокалиптическом мире будущего. Как следует из названия, здесь всё завязано на нехватке кислорода, а также воды и еды. Игрокам предстоит заниматься обустройством поселения вокруг Кислородного Центра, собирать различные ресурсы, заботиться о немногочисленных деревьях, находить других выживших.

Для знакомства с механикой игры можно попробовать распространяемую бесплатно Oxygen: First Breath.

Вперёд, играем и пишем обзоры!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lvinomord

Судя по названию,игра просто офигенна)

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