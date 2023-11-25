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Pacific Drive 1-й квартал 2024 г.
5.9 20 оценок

Анонсировано физическое издание Pacific Drive для PlayStation 5

monk70
Новости

Компания Maximum Games выпустит физическое издание Deluxe Edition разработанной Ironwood Studios игры на выживание от первого лица Pacific Drive для PlayStation 5, когда игра выйдет весной 2024 года, как сообщается в списках таких розничных продавцов, как VGP.

Deluxe Edition будет включать копию игры, двустороннюю обложку, 24-страничный журнал путешественника, три художественные карточки и внутриигровой универсальный набор косметических предметов.

Pacific Drive — это игра на выживание от первого лица, основанная на беге. Ваша машина — ваш единственный спутник в сюрреалистическом и полном аномалий переосмыслении Тихоокеанского Северо-Запада. Каждая экскурсия в дикую местность, построенная по принципу «дорожной», приносит уникальные и странные испытания: вам предстоит восстанавливать и модернизировать свою машину из заброшенного гаража, который служит вашей базой. Используя автомобиль в качестве своего спасательного круга, вы разгадаете давно забытую тайну на пути к сердцу олимпийской зоны отчуждения.

Pacific Drive выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store в начале 2024 года.

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