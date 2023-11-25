Анонсировано физическое издание Pacific Drive для PlayStation 5

Компания Maximum Games выпустит физическое издание Deluxe Edition разработанной Ironwood Studios игры на выживание от первого лица Pacific Drive для PlayStation 5, когда игра выйдет весной 2024 года, как сообщается в списках таких розничных продавцов, как VGP.
Deluxe Edition будет включать копию игры, двустороннюю обложку, 24-страничный журнал путешественника, три художественные карточки и внутриигровой универсальный набор косметических предметов.
Pacific Drive — это игра на выживание от первого лица, основанная на беге. Ваша машина — ваш единственный спутник в сюрреалистическом и полном аномалий переосмыслении Тихоокеанского Северо-Запада. Каждая экскурсия в дикую местность, построенная по принципу «дорожной», приносит уникальные и странные испытания: вам предстоит восстанавливать и модернизировать свою машину из заброшенного гаража, который служит вашей базой. Используя автомобиль в качестве своего спасательного круга, вы разгадаете давно забытую тайну на пути к сердцу олимпийской зоны отчуждения.
Pacific Drive выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store в начале 2024 года.