Джеймс Ван, создатель "Пилы", "Астрала" и "Заклятия", займется экранизацией Pacific Drive

Издание Variety сообщает о том, что Джеймс Ван, создатель таких кинофраншиз как "Пила", "Астрал" и "Заклятие" займется экранизацией по мотивам Pacific Drive.

Планируется, что это будет сериал. Его исполнительными продюсерами станут Джеймс Ван, Майкл Клир, Роб Хакетт и Джефф Людвиг. Дата выхода сериала, а так же то, на какой платформе он выйдет - на данный момент неизвестно.

В Pacific Drive рассказывается об исследователе на универсале, который изучает северо-запад Тихоокеанского побережья, переживший загадочный катаклизм.