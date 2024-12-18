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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 648 оценок

Джеймс Ван, создатель "Пилы", "Астрала" и "Заклятия", займется экранизацией Pacific Drive

AceTheKing
Новости

Издание Variety сообщает о том, что Джеймс Ван, создатель таких кинофраншиз как "Пила", "Астрал" и "Заклятие" займется экранизацией по мотивам Pacific Drive.

Планируется, что это будет сериал. Его исполнительными продюсерами станут Джеймс Ван, Майкл Клир, Роб Хакетт и Джефф Людвиг. Дата выхода сериала, а так же то, на какой платформе он выйдет - на данный момент неизвестно.

В Pacific Drive рассказывается об исследователе на универсале, который изучает северо-запад Тихоокеанского побережья, переживший загадочный катаклизм.

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