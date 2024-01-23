Опубликован обзорный геймплейный трейлер Pacific Drive

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios выпустили 10-минутное видео с обзором игрового процесса Pacific Drive, в котором креативный директор Александр Дракотт и игровой директор Сет Розен представляют игровой процесс приключенческой игры на выживание.
В тени высоких вечнозеленых растений на северо-западе Тихого океана вы оказываетесь в ловушке за 300-метровой стеной. Почему она была построена и кто или что такое Остатки? Таинственные голоса разносятся по радиоволнам, задавая вам вопросы, предупреждая вас. Сражаясь со стихиями и аномалиями, можно быть уверенным только в одном: вы и ваша машина не покинете Зону неизменными.
Остававшаяся нетронутой более тридцати лет Олимпийская зона отчуждения является домом для всевозможных опасностей и загадочных явлений, известных как аномалии. В компании только вашего универсала путешествуйте по извилистым дорогам, пытаясь распутать паутину тайн, которая окружала этот район с 50-х годов. Собирайте ресурсы, чтобы модернизировать свою машину, и находите больше улик, продвигаясь все дальше и дальше в неизведанное.
Pacific Drive выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store 22 февраля.
...Вы или держите дольше или опускайте глубже, видео мутное, нихрена не видно.
Есть ролик с нормального плеера?
в игре такой графон