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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 631 оценка

Pacific Drive получила третье обновление и зимние украшения

butcher69
Новости

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios выпустили третье бесплатное обновление для игры Pacific Drive, добавив в нее новые активности, косметические улучшения и зимнее дополнение «Frosted Customization Pack», которое можно приобрести за $4,99.

Игроков вновь приглашают исследовать загадочный Тихоокеанский Северо-Запад. В зоне появились золотые раковины — необычные объекты, спрятанные в скрюченных деревьях. Эти раковины хранят ценные косметические предметы для гаража и автомобиля, но, чтобы их вскрыть, придется проявить смекалку.

Основные нововведения:

  • Гаражные украшения: 30 мест крепления и 23 новых косметических средства, включая плакаты, неоновые вывески и редкие находки.
  • Бесплатные аксессуары: наклейки и украшения для автомобилей, такие как перевертыш для лыжной палки и наклейка с горячим какао.

Зимний набор добавляет:

  • Топпер «Снежинка»,
  • Рулевое колесо Frozen,
  • Фигурку Snowman,
  • Декорации: хромированный тобогган, подснежник, и комплект наклеек «Вьюга».

Pacific Drive доступна для PlayStation 5, Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zick211

Зима ещё не наступило, а они уже в игре запихивают)

-1