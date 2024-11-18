Pacific Drive получила третье обновление и зимние украшения

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios выпустили третье бесплатное обновление для игры Pacific Drive, добавив в нее новые активности, косметические улучшения и зимнее дополнение «Frosted Customization Pack», которое можно приобрести за $4,99.
Игроков вновь приглашают исследовать загадочный Тихоокеанский Северо-Запад. В зоне появились золотые раковины — необычные объекты, спрятанные в скрюченных деревьях. Эти раковины хранят ценные косметические предметы для гаража и автомобиля, но, чтобы их вскрыть, придется проявить смекалку.
Основные нововведения:
- Гаражные украшения: 30 мест крепления и 23 новых косметических средства, включая плакаты, неоновые вывески и редкие находки.
- Бесплатные аксессуары: наклейки и украшения для автомобилей, такие как перевертыш для лыжной палки и наклейка с горячим какао.
Зимний набор добавляет:
- Топпер «Снежинка»,
- Рулевое колесо Frozen,
- Фигурку Snowman,
- Декорации: хромированный тобогган, подснежник, и комплект наклеек «Вьюга».
Pacific Drive доступна для PlayStation 5, Steam и Epic Games Store.
Зима ещё не наступило, а они уже в игре запихивают)