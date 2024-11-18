Pacific Drive получила третье обновление и зимние украшения

Издатель Kepler Interactive и разработчик Ironwood Studios выпустили третье бесплатное обновление для игры Pacific Drive, добавив в нее новые активности, косметические улучшения и зимнее дополнение «Frosted Customization Pack», которое можно приобрести за $4,99.

Игроков вновь приглашают исследовать загадочный Тихоокеанский Северо-Запад. В зоне появились золотые раковины — необычные объекты, спрятанные в скрюченных деревьях. Эти раковины хранят ценные косметические предметы для гаража и автомобиля, но, чтобы их вскрыть, придется проявить смекалку.

Основные нововведения:

Гаражные украшения : 30 мест крепления и 23 новых косметических средства, включая плакаты, неоновые вывески и редкие находки.

: 30 мест крепления и 23 новых косметических средства, включая плакаты, неоновые вывески и редкие находки. Бесплатные аксессуары: наклейки и украшения для автомобилей, такие как перевертыш для лыжной палки и наклейка с горячим какао.

Зимний набор добавляет:

Топпер «Снежинка» ,

, Рулевое колесо Frozen ,

, Фигурку Snowman ,

, Декорации: хромированный тобогган, подснежник, и комплект наклеек «Вьюга».

Pacific Drive доступна для PlayStation 5, Steam и Epic Games Store.