Pacific Drive получит бесплатные обновления этой осенью и зимой

Спустя несколько месяцев после запуска Pacific Drive увидела свет бесплатное обновление, которое добавляет фоторежим, новый режим производительности PS5, дополнительные игровые функции и многое другое, и, по словам разработчика Ironwood Studios, это не будет пределом поддержки игры на выживание после запуска.

Разработчик поделился дорожной картой после запуска для Pacific Drive, которая указывает, что игра должна получить как минимум еще два бесплатных обновления в ближайшие месяцы — одно осенью и одно зимой.

Содержание последнего не известно, но что касается осеннего обновления, игроки могут рассчитывать на новые режимы сложности, новые настройки игры и, как и в недавно выпущенном летнем обновлении, как бесплатные, так и платные новые косметические предметы. Предположительно, мы узнаем больше об обоих предстоящих обновлениях в ближайшие недели и месяцы.

Pacific Drive доступна на PS5 и ПК.