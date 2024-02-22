Пора отправляться в дорогу! Представлен релизный трейлер Pacific Drive

Ironwood Studios совместно с Kepler Interactive сегодня представили инди-проект, который, возможно, станет настоящим хитом. Игра под названием Pacific Drive не может похвастаться внушительным бюджетом современных AAA-игр, однако она может покорить сердца игроков уникальными механиками и возможностями для прохождения. Главные особенности Pacific Drive были наглядно продемонстрированы в релизном трейлере.
На первый взгляд может показаться, что Pacific Drive не предлагает ничего нового. Это очередная игра с элементами выживания, однако ключевую роль здесь будет играть личный транспорт игрока. От автомобиля будет зависеть ваша судьба и прогресс в исследовании загадочных тайн зоны отчуждения. Вам предстоит отправиться в путешествие по дорогам Тихоокеанского побережья и столкнуться с различными опасностями. Каждая вылазка — это поездка, которая таит в себе испытания. Вам предстоит усовершенствовать свой универсал и обустроить базу в заброшенном гараже. Собирайте ресурсы и исследуйте Зону.
Pacific Drive уже доступна для игры на ПК и консолях. На OpenCritic игру рекомендуют более 83% критиков.
Пока выглядит довольно интересно. Посмотрим что будет с реальными оценками и допиливанием после релиза.