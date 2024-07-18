Продажи Pacific Drive превысили полмиллиона копий

Сегодня Ironwood Studios объявила, что продажи Pacific Drive превысили 600 000 копий по всему миру. Дебютная игра от инди-студии, изданная Kepler Interactive, получила похвалу за атмосферное повествование и игровой процесс выживания.
Алекс Дракотт, генеральный директор и креативный директор Ironwood Studios, сказал:
Мы потрясены реакцией на Pacific Drive. Это не та веха, которую мы ожидали достичь, когда только начали работать над ней, это мечта, ставшая реальностью для нас. Это свидетельство упорного труда всех в Ironwood Studios. Мы глубоко благодарны нашему сообществу за то, что оно поверило в наше видение и присоединилось к нам в этом путешествии. Ничего из этого не было бы возможно без их поддержки, и мы благодарны за возможность продолжать поддерживать Pacific Drive и улучшать их опыт.
Pacific Drive доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.
Если бы в игре не было такого адского гринда, то побольше бы людей играло, а так ты 90% времени фармишь, остальное проходишь игру
Модов не хватает игре, ой как не хватает.
удалил сей шлак через полчаса..