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Pacific Drive 22.02.2024
Выживание, Автомобили, От первого лица
8.4 534 оценки

Продажи Pacific Drive превысили полмиллиона копий

monk70
Новости

Сегодня Ironwood Studios объявила, что продажи Pacific Drive превысили 600 000 копий по всему миру. Дебютная игра от инди-студии, изданная Kepler Interactive, получила похвалу за атмосферное повествование и игровой процесс выживания.

Алекс Дракотт, генеральный директор и креативный директор Ironwood Studios, сказал:

Мы потрясены реакцией на Pacific Drive. Это не та веха, которую мы ожидали достичь, когда только начали работать над ней, это мечта, ставшая реальностью для нас. Это свидетельство упорного труда всех в Ironwood Studios. Мы глубоко благодарны нашему сообществу за то, что оно поверило в наше видение и присоединилось к нам в этом путешествии. Ничего из этого не было бы возможно без их поддержки, и мы благодарны за возможность продолжать поддерживать Pacific Drive и улучшать их опыт.

Pacific Drive доступна для PlayStation 5 и ПК в Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapov

Если бы в игре не было такого адского гринда, то побольше бы людей играло, а так ты 90% времени фармишь, остальное проходишь игру

0
графон экспресс

Модов не хватает игре, ой как не хватает.

0
Вадим Якимов

удалил сей шлак через полчаса..

0