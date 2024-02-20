Сложно, но очень атмосферно - Появились первые оценки автомобильной выживалки Pacific Drive

Автомобильная выживалка Pacific Drive выходит 22 февраля для PS5 и PC и в сети начали появляться первые обзоры и оценки необычного автомобильного приключения.
Средней оценки на Metacritic пока еще нет, но на OpenCritic средний рейтинг Pacific Drive — 83 баллов из 100 на основе 10 обзоров и 10% журналистов порекомендовали игру к прохождению. Журналисты отмечают раздражающую сложность игры, но в то же время хвалят потрясающую атмосферу и стильный визуал игры.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
GamesRadar поставил ей 3/5, заявив, что Pacific Drive может похвастаться отличной атмосферой, приятной системой создания и модернизации автомобилей, а также отличным саундтреком. В то же время он раскритиковал крутую кривую сложности, наличие непредсказуемых и неумолимых испытаний, а также отсутствие элементов, помогающих игроку освоить особенности игры.
IGN USA вместо этого поставила 7/10, заявив, что "неровные системы Pacific Drive могут быть сложными, но захватывающего напряжения от каждой поездки по жуткому миру всегда хватало, чтобы держать руки на руле".
Gamespot выбрал 8/10. Он раскритиковал сложность прохождения и то, что оно иногда приводит к разочарованию из-за своей трудности, но ему понравилась система модернизации автомобилей, атмосфера, ощущение таинственности, саундтрек и то, что вы можете менять уровень сложности, определяя так много различных опций.
PCGamer.com ставит игре оценку 86/100. Он в очередной раз подчеркивает жестокость некоторых эпизодов Pacific Drive, которые не оставляют игроку шансов на спасение, но, с другой стороны, не может не оценить исследования в этом научно-фантастическом мире и возможность свободно управлять собственным автомобилем.
Лично мне по демоверсии и так стало понятно, что проект годный. Управление авто хорошее и атмосферное.
Рули поддерживает? МОМО, например?
Демка была классная!
Специально для этих умственно отсталых раков нужно выпускать версии игр с читами и автоматическим нажиманием всех дополнительных кнопок, чтобы они тупо жали W и радовались огонькам на экране.
Я помню свою первую поездку на фуре... В Алмазный
Да...🫠
Ну, выглядит проект действительно интересно. На самом деле, я по нему смотрел буквально пару небольших трейлеров, но они меня заинтересовали прям
необычненько,посмотрим
Два раза демку прошел , потом взял и распилил машину в хлам , что интересно тот мусорный ящик вернул двигатель и несколько дверей
Мне тоже демка зашла, поэтому сделал предзаказ