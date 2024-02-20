Сложно, но очень атмосферно - Появились первые оценки автомобильной выживалки Pacific Drive

В этой игре вы становитесь водителем универсала, который пытается выжить в Олимпийской зоне — месте, где происходят странные и опасные явления. Вы должны исследовать заброшенный континент, собирать ресурсы, улучшать свой автомобиль и избегать смертельных угроз.

Ваш автомобиль — это не просто транспорт, а ваша крепость, ваш дом и ваш друг. Но чтобы он служил вам верой и правдой, вы должны заботиться о нём. Проверяйте уровень топлива, ремонтируйте повреждённые детали, устанавливайте новые запчасти и защитные панели. Ведь в Олимпийской зоне вас ждут не только радиационные места, но и другие страшные вещи.

Олимпийский полуостров — это место, где проходили секретные эксперименты Бюро, которые оставили после себя множество загадок и аномалий. Вы можете попытаться разгадать их тайны или просто собирать ценные ресурсы. Но будьте осторожны: Зона живёт своей жизнью и постоянно меняется. Во время прохождения вы столкнётесь с паранормальными явлениями, которые могут помочь или помешать вам. Вы также будете встречать странные фигуры в темноте, двигающиеся кучи металла или огромные скалы, выросшие из земли. Но самое страшное — это буря. Это разрушительное явление может смести всё на своем пути. Поэтому не теряйте времени: давите на газ и выбирайтесь из Зоны живым.