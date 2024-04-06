Волна увольнений добралась и до создателей уютной MMO Palia

Разработчик Palia компания Singularity 6 стала одной из очередных студий, которую захлестнула волна увольнений в индустрии.
Сотрудники Singularity 6, включая художника по окружению Дафну Фиато и инженера Брайана Эрнста, написали в социальных сетях о том, что их уволили из Singularity 6, а бывший сотрудник по инфраструктуре Эмили Прайс также выразила соболезнования на LinkedIn тем, кого коснулись увольнения.
По словам Фиато, всего было уволено 49 сотрудников Singularity 6, что, вероятно, составляет довольно значительную часть всех сотрудников студии (хотя точных цифр у нас нет).
В своем заявлении Singularity 6 описала это как решение, направленное на "обеспечение высочайшего качества игрового сервиса для долгосрочной стабильности".
После выхода Palia в Steam мы оценили поддержку, необходимую для обеспечения высочайшего качества игрового процесса и долгосрочной стабильности. Мы приняли непростое решение о сокращении штата, которое затронуло около 35 % талантливых и трудолюбивых членов нашей команды. Мы ценим их вклад и готовы поддержать их на протяжении всего этого процесса, включая выплату выходного пособия, помощь в трудоустройстве и профориентации, а также сохранение всего предоставленного компанией оборудования для разработки. Это решение было принято не случайно и после тщательного рассмотрения наших потребностей в развитии и бизнесе для поддержки Палии и ее сообщества. Мы по-прежнему стремимся воплощать страсть в воображении и сохранять преданность и креативность, которых ожидает и заслуживает наше сообщество. Мы ценим ваше понимание и поддержку нашей студии и пострадавших членов команды.
Как отмечает пользователь X (бывший Twitter) Шиба Рин, на официальном сайте разработчика Palia по-прежнему указано, что он ищет новых сотрудников, что не очень хорошо, если сотрудников активно увольняют.
Увольнения в Singularity 6 - это часть более широкой тенденции в индустрии, которая затронула как крупные ААА-студии, так и инди-разработчиков.
тревожно с этих постоянных увольнений. оно, конечно, понятно, что дела, в плане экономики США, намного хуже, чем они освещают. но освещали они с выгодной стороны себя всегда, а сейчас ощущение, будто уже все по швам у них трещит и дела могут быть на уровне полной жопы.
че бы им волноваться, если у них денежный станок под жопой. Напечатают, х*ле.
это понятно. но вкрадывается мысля, что печатание уже помогает хреново
Бесхребетное унылое дерьмо для соевых зуммерков