Обновление Palworld c кросс-плеем выйдет в этом месяце

Pocketpair объявила, что кросс-плей появится в Palworld в этом месяце. Он позволит игрокам PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Mac играть вместе онлайн. Что еще лучше, вы также можете переносить палов между мирами.

Более подробная информация будет раскрыта, когда выйдет патч, так что следите за обновлениями, но это только начало значительных обновлений. Дорожная карта показывает, что вместе с сотрудничеством с другими играми (и еще большим количеством контента с Terraria) появятся новые палы и технологии. Вы также можете рассчитывать на большее количество способов «усилить и улучшить палов».

Однако, пожалуй, самым интригующим элементом является финальный сценарий, в котором игроки отправляются к зловещему Мировому Древу. Оно служит совершенно новой областью, и, пока его исследование завершает текущее путешествие, менеджер сообщества Джон Бакли говорит, что это «ни в коем случае не конец».