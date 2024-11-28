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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 279 оценок

Palworld готовит крупнейшее обновление для игры уже в декабре

Gutsz
Новости

Студия Pocketpair анонсировала масштабное декабрьское обновление для своей игры Palworld, сочетающей выживание, крафт и коллекционирование монстров. Главным его нововедением станет гигантский остров, чьи размеры превышают предыдущую локацию, Сакурадзиму, в шесть раз. Это обновление обещает стать крупнейшим в истории развития игры, которая всё еще находится в раннем доступе.

Остров, который появится в декабрьском обновлении, станет самым крупным и опасным регионом в игре. Игроков ожидают мощные боссы в высоких башнях и множество агрессивных новых видов Палов. Локация обещает испытания, которые подойдут только самым опытным искателям приключений. Подробности о контенте разработчики планируют раскрывать постепенно, через свои официальные каналы на YouTube и в соцсетях. Вероятно, больше об апдейте мы узнаем вы рамках The Game Awards 2024, ведь разработчики любят появляться на подобных ивентах.

Сейчас Palworld доступна со скидкой 25% в рамках осенней распродажи Steam, а также через Game Pass. Для поклонников игры это отличная возможность приобрести ее или попробовать в раннем доступе на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и ПК.

"Кроссовер века": Palworld готовится к сотрудничеству с Terraria

У студии Pocketpair амбициозные планы на будущее игры. Напомним, ранее они анонсировали амбициозную коллаборацию Palworld с Terraria и еще много контентных патчей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
qwerty1205

стоит покупать? вначале прям все игрались в не..и бац все м надоела.значит в игре есть такой момент ?что все нах не нужна?)

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