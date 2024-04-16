Pocketpair обвинила китайскую Tencent в создании клона Palworld

Palworld стала успешной по многим причинам, когда в январе 2024 года вышла в ранний доступ. Игра отличалась большим открытым миром, механикой строительства базы, высоким уровнем свободы и большим количеством монстров, которых можно было захватывать, обучать, убивать и порабощать. Игра также напоминала Pokemon, и в свое время Nintendo пообещала провести расследование в отношении Pocketpair, разработчика Palworld, поскольку стали появляться обвинения в копировании контента.
Теперь, по ироничному стечению обстоятельств, генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе вышел в социальные сети, чтобы обвинить Tencent, крупнейшую игровую компанию на Земле, в создании "клона Palworld".
Tencent уже создает игру-клон Palworld! В Китае различные компании одновременно разрабатывают мобильные клоны Palworld, а бюджет составляет около 10 миллиардов иен, что в 10 раз больше, чем у Palworld... Похоже, в следующем году будет выпущена тонна игр по разведению монстров (или девушек) уровня Genshin...
Мидзобе не указал ссылку или название игры Tencent, на которую он ссылается, но он предложил скриншот игры, которая довольно сильно напоминает нашумевший инди-хит от Pocketpair. Нелегко оценить и настроение этого комментария — на первый взгляд, он кажется рассерженным или разочарованным тем, что появляются клоны Palworld, но затем он завершает сообщение, подчеркивая, что наступили "удивительные времена".
Понятно, что другие разработчики попытаются воспользоваться успехом Palworld, но в итоге мы, скорее всего, получим стопку мобильных игр, изобилующих микротранзакциями и недостойных внимания.
тем временем нинтендо бои считают что палворлд клон покемонов, в итоге получается вот это:
Покемон тоже клон другой игры.Все игры так или иначе клон другой
создатели клона обвиняют корпорацию по созданию клонов в создании клона их клона. Одни КЛОуНы вокруг, бл*ть.
Думаю китайскому Tencent плевать на эти обвинение.
Китайцы клонируют все подряд, кроме самих китайцев наверное