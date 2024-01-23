"Покемоны с огнестрелом" захватили первое место в свежем чарте Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 16 по 23 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Первое место чарта захватили "покемоны с огнестрелом" из Palworld. Выживалка демонстрирует просто феноменальные продажи и только сегодня стало известно, что за четыре дня было продано шесть миллионов копий.
Baldur’s Gate 3 сдалась под напором хороших скидок на EA Sports FC 24 и уступила свое место в топ-3 футбольному симулятору. Неплохая скидка, и крупное контентное обновление, помогли ягненку-культисту из Cult of the Lamb закрепится на седьмом месте.
Замыкают чарт продаж предзаказы на Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth.
- Palworld
- Steam Deck
- EA SPORTS FC 24
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- Cult of the Lamb
- Grand Theft Auto 5
- Tekken 8
- Like a Dragon: Infinite Wealth
Я так и не понял в чем смысл игры, это выживач без сюжета, где можно всяких существ ловить + кооп или все таки некое подобие ММО?
Убогий выживач, это не ммо.
Да, все верно. Сюжета там нет, просто строишь базу, ловишь палов и сражаешься с боссами. Качаешь уровень, работаете на базе с палами и фармишься) До оружия я еще не дошел, потому что сначала начал играть в версию ГП, потом решил купить в стиме и уже там играть. Но меня затянула игра. Какого-то прорыва в графике и сюжете ждать не стоит, на мой взгляд игра простая, но именно это и стало успехом. Круто сделана система строительства, у меня там уже дом огромный и домик для палов. В общем попробуй и уже потом сделаешь выводы для себя. Многие плюются мол игра ни о чем, а вот мне понравилась))
это экшен покемоны с элементами виживалки, тобишь ходишь по миру сражаешься и ловишь покемонов, качаешь их, ходишь в данжи и сражаешься с боссами, один или в коопе, и паралельно этому строишь свою деревню и собираешь ресурсы с едой
Этот мир мёртв.
В целом и норм игра. Да, чисто крафт, строительство, выживание и ловля этих самых покемонов. Посидел несколько часов и малость устал в одиночку. Да, у меня есть покемоны эти, но как-то скучно. Игра сама по себе не сложная. Однако как я понял, то тут даже толи 32 игрока может вмещаться. Просто заходил в поиск серверов и вроде до 32 людей видел. Обычно выживалки кооп на несколько человек, а тут что-то подобие онлайна. Причем в прямом смысле онлайн всегда как я понял, даже нет паузы. Нажав Esc, то мир не замирает даже в одиночном режиме. Графика +- норм. Есть местами мыльные текстуры и при этом всё максимум включая DLSS качество, а есть и не плохие текстуры. Сказать то, что оптимизация в игре лучшая... Игра на самом деле не столь требовательная, хотя в рекомендуемых 2070. Но я понимаю почему не так жрет. Взять тот же Вальхейм. Он вроде пиксельный, но жару дает. Там физичная трава, а тут нет. Ничего не колышется когда ты бегаешь. А с учетом то, что есть мыло, а есть и относительно норм текстуры, то как-то 2070 для такой игры малость много. По геймплею могу сказать то, что строительство малость неудобное. Строил дом с болью, а крышу... По декору пока точно сказать не могу т.к всё не выучил. Но я люблю когда дом можно обустроить всякими вещами. Люблю еще если есть выбор материала для строительства, но тут видимо только 1 материал(но это не точно т.к не всё выучил).