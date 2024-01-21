Разработчики Palworld приготовили обновление для решения проблем с Xbox-версией

Если вы не заметили, одна из самых громких игр 2024 года подкралась незаметно на этой недели. Новая игра под названием Palworld взорвалась популярностью буквально из ниоткуда. Игра была показана на нескольких крупных игровых мероприятиях, но за пределами этих первых показов она, похоже, не задерживалась в центре внимания.
Однако теперь, когда игра наконец-то появилась, она стала настоящим хитом. Palworld - это практически аналог Pokemon, позволяющий игрокам вместе с друзьями исследовать огромный открытый мир и ловить существ, известных как Палы. Однако вместо способностей вроде молнии или чего-нибудь еще у них есть огнестрел. Милые существа и большие пушки - это всегда отличная пара. Всего за пару дней после выхода Palworld разошлась тиражом в 3 миллиона копий и, скорее всего, будет продаваться еще больше.
К сожалению, Palworld столкнулась с некоторыми проблемами на Xbox. Игроки замечают черные экраны, ошибки при входе в игру и сообщают о различных сообщениях об ошибках, которые тормозят игру. Хотя некоторые люди могут войти в игру, это доставляет массу неудобств тем, кто не может этого сделать. Комьюнити-менеджер Palworld Баки откликнулся в Discord игры и отметил, что они знают о проблемах и уже сделали обновления для Xbox. К сожалению, патч должен пройти процесс сертификации, и они не знают, сколько времени это может занять.
В настоящее время мы представили патч для Xbox, который устраняет некоторые проблемы, о которых сообщалось. Однако патч не может быть выпущен, пока не пройдет процесс сертификации Microsoft. Мы пока не получили никаких сведений о статусе этого процесса, но мы пытаемся связаться с ними, чтобы ускорить процесс. Как только мы узнаем больше, мы сразу же сообщим вам об этом. Приносим свои извинения за эту досадную ситуацию!
В идеале это займет не более пары дней, но, возможно, процесс ускорится, учитывая огромную популярность игры и то, что она является игрой Xbox Game Pass.