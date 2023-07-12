20 минут геймплея Pathfinder: Gallowspire Survivors ©

Портал IGN вместе с разработчиками и издателем BKOM Studios представили новый геймплейный ролик, содержащий первые 20 минут прохождения Pathfinder: Gallowspire Survivors, экшена в жанре roguelite, который выйдет на ПК в конце этого года. В этом видео геймплея демонстрируется система компаньонов, несколько разблокируемых способностей и краткое описание первого босса игры.

Pathfinder: Gallowspire Survivors — это новая игра в жанре roguelite, действие которой происходит в любимом фэнтезийном мире Pathfinder. Отправляйтесь в Галлоуспайр, легендарную башню тьмы Pathfinder, в качестве одного из трех героев — и вместе с бесстрашным компаньоном — в обреченном стремлении запечатать величайшую угрозу, которую когда-либо знал мир. Уничтожайте полчища врагов, улучшайте свой арсенал заклинаний и оружия, побеждайте смертоносных боссов и запечатывайте непроглядную тьму.

Войдите в Галлоуспайр — легендарную башню тьмы в мире Pathfinder's Golarion. Здесь лич-император Тар-Бафон, один из самых древних и могущественных злодеев Голариона, остается запечатанным, планируя свое неизбежное возвращение. Но когда обереги, сдерживающие его, начинают давать сбой, трое бесстрашных героев воспользуются случаем, обрекая себя на безнадежную задачу отправиться в глубины Галлоуспайра, чтобы победить Тар-Бафона и починить обереги, запечатавшие его.

Pathfinder: Gallowspire Survivors выйдет для ПК (Steam) в 2023 году.